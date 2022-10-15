Dünya, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı yakından takip ediyor

Uluslararası medya kuruluşları, Amasra'da yaşananları son dakika notuyla okurlarına aktardı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kayıpları oldu.

Yaralı madenciler, hastanelerde tedavi altına alındı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, dünya basını da gelişmeleri yakından izliyor.

BBC: 28 kişi hayatını kaybetti

BBC, Türkiye'de yaşanan maden patlamasında 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve mahsur kalanlar olduğunu yazdı.

Haberde, "Cuma günkü patlama sırasında madende yaklaşık 110 kişi vardı. Bunların neredeyse yarısı 300 metre derinlikte bulunuyordu." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 kişinin kurtarılarak tedavi altına alındığına dair açıklamasına işaret edildi.

CNN: Çalışmalar, gece boyunca sürdü

CNN, Amasra'da yaşanan patlama sonrası hareket geçen ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü okurlarıyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arama kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere Amasra'ya gittiği belirtildi.

Ayrıca Bakan Koca'nın "Yaralıların bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Guardian: Kurtarma ekipleri devrede

Guardian, "Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki patlama sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti." diye yazdı.

Kurtarma ekiplerinin, mahsur kalan kömür madencilerini aramak için işe koyulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gitmesinin beklendiğine dair nota yer verildi.

The Hill: Ambulanslar olay yerinde hazır bekliyor

Can kaybının 28'e yükseldiğini okurlarıyla paylaşan ABD basınından The Hill, "Madencilerin yakınları, soğuğa karşı battaniyelere sarılarak geceyi madenin dışında bekledi." dedi.

Ayrıca, ambulansların olay yerinde hazır şekilde bekletildiği, Bakanların olay yerine gittiği aktarıldı.

"Hepsinin hayalleri vardı"

Gündüz vardiyasında çalışan 40 yaşındaki Celal Kara'nın, haberi gördükten sonra kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere alana gittiğine vurgu yapıldı.

14 yıllık madenci Kara'nın, "Tarif edilemez, çok üzücü. Hepsi benim arkadaşım. Hepsinin hayalleri vardı." ifadeleri paylaşıldı.

Al Jazeera: Erdoğan, patlamanın yaşandığı yere gidecek

Al Jazeera, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in patlamayla ilgili ön değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, olayın nedeninin grizu patlamasını işaret ettiği kaydedildi. İşçilerin çoğunun patlamanın ardından tahliye edildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer tüm temaslarını iptal ettiği ve cumartesi günü olay yerine gideceği belirtildi.

Erdoğan'ın patlamayla ilgili, "Temennimiz, can kayıplarının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ olarak bulunmasıdır. Tüm çabalarımız bu yönde." şeklindeki mesajına dikkat çekildi.

FAZ: Arama kurtarma devam ediyor

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Amasra'daki meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini okurlarına duyurdu.

Haberde, "Yetkililer, madende başka kişilerin de mahsur kaldığını söylüyor. Muhtemelen maden gazı patladı. Maden, başkent Ankara'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor." denildi.

Bartın'da maden ocağında patlama ViDEO