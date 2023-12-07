Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine kilitlendi Uluslararası yayın kuruluşları, Erdoğan ve Miçotakis'in, ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için görüşeceğini yazdı. Ekonomik ilişkilerin öne çıktığı belirtilen haberlerde, "Güveni yeniden inşa etmeye ve daha yapıcı bir iş birliği kurmaya çalışıyorlar" denildi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atina'yı ziyaret ederek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Görüşme, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek.

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini yakından takip ediyor.

Al Jazeera: İlişkileri yeniden düzenlemeye çalışıyorlar

Katar merkezli Al Jazeera, "Yunanistan ve Türkiye, yıllar süren düşmanlığın ardından ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalışıyor." diye yazdı.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret ederek bir dizi anlaşma imzalamaya hazırlandığı, bununla birlikte iki ülke arasında farklılıklar da bulunduğu belirtildi.

Yunan diplomatların, zirvenin, "farklılıkları barışçıl bir şekilde çözme niyetinin ilanı" anlamına geleceğini söylediği bildirildi.

France 24: Yeni sayfa açmak için Atina'ya gidiyor

Fransa basınından France 24, "Erdoğan, yeni sayfa açmak için Atina'da" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile yapacağı görüşmelerde ticaret ve bölgesel konular gibi meseleleri ele alacağı belirtildi.

Atina ziyaretinden bir gün önce Yunan basınına konuşan Erdoğan'ın, ikili ilişkilerde "kazan-kazan" ilkesi temelinde "yeni bir sayfa" açmak istediğini söylediği anımsatıldı.

Euronews: Ekonomik iş birliğine odaklanacaklar

Erdoğan'ın, Atina ziyaretinde Miçotakis ile görüşeceğini aktaran Euronews, "İkili ekonomik iş birliğine odaklanacaklar." diye yazdı.

Haberde, "NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de güveni yeniden inşa etmeye ve daha yapıcı bir iş birliği kurmaya çalışıyor." denildi.

Hem Erdoğan hem de Miçotakis'in, önemli ölçüde ekonomik meselelere odaklandığı da kaydedildi.

Reuters: Hedef, ilişkileri yeniden başlatmak

İngiltere merkezli Reuters, "Yunanistan ve Türkiye, ilişkileri yeniden başlatmaya çalışıyor." dedi.

Erdoğan'ın, ziyareti öncesinde, "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalogla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dediğine dikkat çekildi.

The Guardian: 'Kazan-kazan' yaklaşımı

Erdoğan'ın Atina'da 'kazan-kazan' yaklaşımını planladığını belirten The Guardian da haberinde şu ifadelere yer verdi: