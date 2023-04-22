Dünya basınında Kılıçdaroğlu analizi: Batı'yı memnun etme dürtüsü bölge için iyi olmaz Londra merkezli medya organı, liderlik koltuğunda Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye ile ilgili sorgulayıcı analize imza attı. Türkiye'nin güçlü devlet rolünü kaybetmesi ihtimaline dair, "Bölge için felaket olur" denildi.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri sürecinde 6'lı masa, dış politikada düşündürücü sinyaller veriyor.

Çeşitli medya organları, masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını analiz ediyor.

Kılıçdaroğlu hakkında Batı ve bağımsızlık incelemesi

Londra merkezli Middle East Eye internet sitesi, "Kılıçdaroğlu, Ankara'nın bağımsızlığından vazgeçer mi?" başlıklı bir analize imza attı.

Yazıda, "Muhalefet liderinin ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret olmaz." denildi.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolüne dikkat çektiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini askıya aldığı, hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca, Türk askerinin Suriye, Libya ve Irak'tan Katar ve Somali'ye kadar tüm Orta Doğu ve Afrika'da varlık gösterdiği hatırlatıldı.

Erdoğan sorusu: Sahneden çekilmesi Orta Doğu'ya iyi gelir mi

Seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimaline işaret edilerek, "Onun (Erdoğan'ın) bölge sahnesinden çekilmesi Türkiye'ye, hatta Orta Doğu'ya iyi gelir mi?" sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu'nun Washington, İngiltere ve Almanya ziyaretleri

Kılıçdaroğlu'nun, Batılı ülkelerdeki temaslarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, manşetlere çıkmak için bir dizi açıklama yaptı. Göreve başladıktan sonraki üç ay içinde Avrupa'da vizesiz seyahat sözü verdi. Washington, İngiltere ve Almanya'yı ziyaret etmeye özen gösterdi.

"Üç ay içinde Schengen sözü çok iyimser"

Üst düzey bir Türk muhalefet yetkilisinin, Kılıçdaroğlu'nun Türk vatandaşlarına üç ay içinde Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etme sözünün "çok iyimser" olduğunu kabul ettiği notu paylaşıldı.

"Orta Doğu'nun, güçlü devletlere sahip olması elzem"

Küresel düzeyde son dönemde yaşanan değişimlere değinilen analizde, "Orta Doğu'nun, bağımsızlıklarını tatbik etmeye hazır güçlü devletlere sahip olması elzem." ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi:

Erdoğan'ın başardığı da buydu. Şimdi bunu kaybetmek sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olur.

Çeviköz'e eleştiri: Söylemek başarmaktan daha kolay

Öte yandan, Emekli Büyükelçi ve Kılıçdaroğlu'nun dışişleri başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün yeni hükümetin "uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkilerini normalleştirmeye kararlı olacağını" söylediğine dair ifadeleri aktarıldı.

Türkiye'nin tüm taraflarla konuşarak Libya'da “dürüst bir arabulucu” olacağına söz veren Çeviköz'ün açıklamaları hakkında, "Bunu söylemek, başarmaktan daha kolay." denildi.

Muhalefette Rusya-Ukrayna Savaşı çatlağı

Dış politikada muhalefet içindeki çatlağa da dikkat çekilen yazıda geçmiş dönemdeki söylemler anımsatıldı: