Dünya basınında konuşulanlar

ABD, Donald Trump'ın azil sürecine kilitlenmiş durumda. İngiltere, hükümetin şirketlere desteğini tartışıyor. Rusya ise Biden'ın başkanlığından ümitli değil.

ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan Çin'e dünya basınında konuşulan gelişmeleri derledik.

Bilindiği gibi ABD, eski Başkan Donald Trump hakkında 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını gerekçesiyle başlatılan azil sürecini tartışıyor.

6 CUMHURİYETÇİ, TRUMP'IN ALEYHİNDE OY KULLANDI

Senato'da yapılan oylamada, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olduğu sonucuna ulaşıldı. Wall Street Journal gazetesi, "Senato, azil yargılamasının devam etmesine karar verdi" başlığını kullandı.

Oylamada 44 "hayır" oyuna karşılık 56 senatör, Trump'ın yargılanmasının anayasal olduğu görüşünü bildirdi. WSJ'nin haberinde 6 Cumhuriyetçi'nin Demokratlarla aynı doğrultuda oy kullandığına dikkat çekildi.

"TRUMP BERAAT EDECEK"

New York Times, "Senato, yargılamanın anayasal olduğunu kabul etti" derken, bununla birlikte Trump'ın aklanabilmek için yeterli oya ulaşabileceğine işaret edildi. Zira Senato'daki duruşmada azil için 67 senatörün oyu gerekiyor.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un "Bu yargılamanın sonucu önceden belirlenmiştir. Başkan Trump beraat edecek." sözlerine yer verildi.

"TARİHİ YARGILAMA"

Washington Post da okurlarının karşısına benzer haberle çıktı. Senatörlerin, yapılan oylamada çoğunlukla partizan çizgide oy kullandığı belirtildi.

"Tarihi" olarak nitelendirilen yargılamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevini onaylamak için Senato'da toplanılmasından bir ay sonra gerçekleştiği anımsatıldı.

"WALL STREET, TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE KARŞI"

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, "Wall Street lobicileri, teknoloji sektörüne ateş açtı" başlığını attı.

Joe Biden’ın mali düzenleyiciler listesinin dört yıldır sadece idareli bir şekilde uygulanmakta olan ABD menkul kıymetler yasalarını kullanmaya hazırlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Wall Street yöneticilerinin daha sert yaptırımları bir tehdit olarak gördüğü fakat aynı zamanda yeni nesil yüksek teknolojili rakipleri etkisiz hale getirme şansı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

"9 MİLYON İŞ TEHLİKEDE"

Independent, koronavirüs salgınının sektörler üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Londra yönetiminin destekleri genişletmemesi durumunda İngiltere'deki 600 bin şirketin iflas ile karşı karşıya kalabileceği, buna bağlı olarak 9 milyon işin tehlikeye girebileceği konusunda uyarı yapıldı.

"17 YAŞINDAKİ GENÇLER AĞIR UYUŞTURUCU KULLANIYOR"

BBC, İngiltere'deki gençlerin bir kısmının içinde bulunduğu kötü durumu okurlarına aktardı.

Londra Üniversitesi Akademisi'nin araştırmasına göre, ülkede 17 yaşındakilerin yaklaşık üçte biri ağır uyuşturucu kullandı. Beyaz gençler arasında uyuşturucu kullanım oranlarının siyahi gençlere göre daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

"FRANSIZ VATANDAŞLARI İKİNCİ SINIF KONUMUNA DÜŞTÜ"

Fransa'dan France 24, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği dışında yaşayan Fransız vatandaşların, artık kendi ülkelerine girmelerine izin verilmesi için "zorlayıcı" bir neden üretmeleri gerektiğini yazdı.

Bazılarının bu durumun kendilerini "ikinci sınıf vatandaş" konumuna düşürdüğünü savunduğu ifade edildi.

"ALMANYA'NIN 'KİRLİ' TEKLİFİ"

"Almanya, Kuzey Akım 2 yaptırımlarını kaldırmak için ABD'ye 'kirli anlaşma' teklif etti" manşetini atan Deutsche Welle, bir Alman STK'sının, "Maliye Bakanı Olaf Scholz, Trump döneminde Rus boru hattı projesine yönelik tehdidin ortadan kaldırılması halinde ABD'den sıvı gaz ithalatına yardımı teklif etti" iddiasını gündeme getirdi.

Berlin yönetiminin, Washington'un Kuzey Akım 2 boru hattına yaptırım uygulamasını önlemek amacıyla Trump yönetimine 1 milyar euro'ya kadar mali destek sunduğu savunuldu.

RUSYA: ABD'DEN YÜKSEK BEKLENTİMİZ YOK

Rus TASS haber ajansı, Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'un sözlerini paylaştı.

Haberde, Antonov'un, Joe Biden yönetimi altında Moskova-Washington ilişkileriyle ilgili yüksek beklentilerinin olmadığını söylediği belirtildi.

Antonov, konuyla ilgili olarak, "Son üç ABD yönetimi, Rus diplomatların burada kalışını iyileştirmek, burayı daha rahat hale getirmek için hiçbir şey yapmadı." dedi.

ÇİN VE İTALYA'NIN GÜNDEMİ

Çin'de gündem 14 Şubat Sevgililer Günü... Global Times, ülkede birçok yerin Sevgililer Günü'nde talep üzerine evlilik kayıtları için açılacağını kaydetti.

İtalyan basını ise ülkede yeni hükümeti kurma yolunda ilerleyen Avrupa Merkez Bankası Eski Başkanı Mario Draghi'nin sağlık, iş, ticaret, okul ve çevre konularına odaklanacağını bildirdi.