Dünya basınında öne çıkan gelişmeler

İran'ın nükleer programı ABD'nin gündemine oturdu. İngiltere, sağlık sistemi üzerindeki bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Rusya, Sputnik V'yi Avrupa'da tescil ettirmek istiyor.

ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan Çin'e dünya basınında konuşulan gelişmeleri derledik.

Wall Street Journal, İran'ın uranyum metali üretimine geniş yer ayırdı. Bu gelişmenin, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR"

Haberde, metalin nükleer silahların özünü oluşturmak için kullanılabileceği ifade edilirken, Tahran'ın ise "üretimin araştırma amaçlı yapıldığı" açıklamasına yer verildi.

İran'ın bu sayede ABD Başkanı Joe Biden yönetimine baskı oluşturmaya çalışarak, ekonomik yaptırımları kaldırmaya zorladığı kaydedildi.

"TRUMP BAŞ KIŞKIRTICI"

New York Times, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine dair gelişmeleri aktardı. 6 Ocak Kongre baskınına işaret edilen haberde, Trump'ın Demokratlar tarafından "baş kışkırtıcı" olarak nitelendirildiği yazıldı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin'in "Donald Trump, başkomutanlık rolünden vazgeçti; tehlikeli bir ayaklanmanın başındaki kışkırtıcı oldu." sözlerine yer verildi.

"TRUMP'IN ÇETESİ SENATÖRLERİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİ"

Azil sürecini yönetenlerin 6 Ocak'ta yaşananları yeniden dile getirdiğini okurlarına bildiren Washington Post, Senato'daki olaylar sırasında dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de tehlikeye düştüğü anımsatıldı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Stacey Plaskett, Kongre baskınına karışan Trump destekçilerini işaret ederek, "Başkan Trump, onların sırtına bir hedef koydu." dedi.

Senatörlerin hedef alındığını belirten Plaskett, "Trump'ın çetesi onları ele geçirmek için Kongre binasına girdi." diye konuştu.

İNGİLTERE GÜNDEM SAĞLIK SİSTEMİ

Koronavirüs salgınıyla birlikte İngiltere'de sağlık sistemi tartışma konusu oldu. BBC News, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, "daha yenilikçi ve hassas" bir Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) oluşturmak için planlar hazırlayacağı belirtildi.

Hancock'un sağlık alanındaki "ağır bürokrasiyi" hafifletmek istediği konuşuluyor. Haberde, "Bakanlar, NHS'nin yaşlanan nüfusla başa çıkmak için daha iyi bir konuma getirileceğine inanıyor." denildi.

HAVA KİRLİLİĞİ TARTIŞMASI

İngiliz milletvekilleri, koronavirüs salgınının şiddetlendirdiği sağlık eşitsizliklerini azaltmak için hükümetin "daha iddialı" hava kirliliği hedefleri koyması gerektiğini savunuyor.

Konuyu gündeme getiren Independent, hava kirliliğinin daha düşük sosyoekonomik geçmişe sahip olanları orantısız bir şekilde etkilemediğini bildirdi. Vekiller tarafından hazırlanan "Hava Kalitesi" raporunun, "İngiltere'de kötü hava kalitesinin endişe verici seviyelere" geldiğini gösterdiği ifade edildi.

LE PEN HAKİM KARŞISINDA

France 24, aşırı sağcı muhalefet lideri Marine Le Pen'in terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşması nedeniyle hakim karşısına çıktığını yazdı.

Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Le Pen, duruşmada, nefret söylemi yasalarını ihlal etmekle suçlandı. Aşırı sağcı siyasetçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belli ki siyasi bir davanın kurbanıyım." dedi.

ALMAN MAHKEMESİNİN GOOGLE KARARI

"Alman mahkemesi: Google, hükümetin sağlık web sitesini destekleyemez" başlığını atan Deutsche Welle, geçen kasım ayında Google ve Almanya Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın 160 hastalıkla ilgili Almanca aramaları devlet tarafından finanse edilen bir web sitesine yönlendirmek için iş iş birliği başlattığını anımsattı.

Ancak Münih'teki bir eyalet mahkemesi, çarşamba günü anlaşmayı geçici olarak durdurdu. Bakanlığın bilgilerinin öne çıkmasını sağlama teklifinin çok başarılı olduğu ancak özel sağlık bilgisi sağlayıcılarını haksız bir dezavantaja soktuğu tespit edildi.

SPUTNIK V, AVRUPA'DA TESCİL EDİLEBİLİR

Rusya'dan TASS haber ajansı, "Avrupa Birliği ve Rusya, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Avrupa'da tescil edilmesiyle ilgileniyor" bilgisini okurlarıyla paylaştı.

Açıklamalarına yer verilen Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, "Görünüşe göre şu anda tescil işleminin ne kadar süreceğini kimse tahmin edemez, ancak süreç başladı. Sanırım tüm taraflar bunu istiyor." ifadesini kullandı.

TIANWEN-1 MARS YÖRÜNGESİNE GİRDİ

Çin'den Global Times, ülkenin ilk Mars sondası Tianwen-1'in başarılı bir şekilde Kızıl Gezegen'e ulaştığını yazdı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) açıklamasına göre, aracın, gezegenden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta Mars'ın eliptik yörüngesine ulaştığı belirtildi.

Tianwen-1'in 475 milyon kilometre yol katettiği, araçtaki tüm sistemlerin iyi durumda olduğu aktarıldı. Tianwen-1 ile Dünya arasındaki iletişim süresi gecikmesinin yaklaşık 10.7 dakika olduğu bilgisine yer verildi.