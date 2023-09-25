Dünya basınından Nahçıvan'da Erdoğan - Aliyev görüşmesine yorum: İki müttefik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kritik bir ziyaret düzenleyecek.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek.
İki liderin gerçekleştireceği zirve, Azerbaycan ordusunun antiterör tedbirleri kapsamında Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere yönelik nokta atışı operasyonlarının hemen ardından kayıtlara geçecek.
Reuters: Erdoğan'ın müttefiki Aliyev
Ermeni güçler silah bırakmayı kabul ederken, Azerbaycan da operasyonları durdurdu.
Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek." diye yazdı.
Karabağ'ı konuşacaklar
Bir günlük ziyarette, Erdoğan ile Aliyev'in Karabağ bölgesindeki durumu ele alacakları belirtildi.
Karabağ'ın, uluslararası alanda Azerbaycan'ın toprağı olarak tanındığına dikkat çekilen haberde, 24 saatlik operasyondan alınan sonuca vurgu yapıldı.
Öte yandan Türkiye'nin, 2020'deki Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı desteklediği notuna yer verildi.
VoA: Nahçıvan'da Erdoğan-Aliyev zirvesi
Voice of America'nın (VoA) Rusça servisi, Erdoğan ve Aliyev arasında Nahçıvan'da yapılacak zirvenin zamanlamasına işaret etti.
Karabağ'ın son 30 yılda bölgesel savaşın merkez üssü konumunda olduğu, 2020'deki çatışmalarda Azerbaycan'ın, topraklarını yeniden ele geçirdiği kaydedildi.
Bölge, Azerbaycan içinde cennete dönüşecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Karabağ konusundaki başarısızlığı nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldığı da ifade edildi.
Azerbaycan'ın geçen haftaki zaferinin, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ve onlarca yıldır devam eden "dondurulmuş çatışmalardan" birine son verdiği aktarıldı.
Aliyev'in, "demir yumruğun" "bağımsız Ermeni Karabağ" fikrini tarihe gömdüğünü ve bölgenin Azerbaycan içinde bir "cennete" dönüşeceğini söylediği ayrıntısı paylaşıldı.