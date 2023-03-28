Dünya, Bayraktar TB3'ün özelliklerini konuşuyor Bayraktar TB3'ün katlanabilir kanat özelliğine dikkat çekilerek, insansız aracın akıllı mühimmatlarla donatıldığı belirtildi. TB3'ün, daha iyi yetenekler barındırdığı vurgulandı.

ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı göze çarpıyor.

Ambargo uygulayan Kanada'da gündem oldu

Kanada, Bayraktar SİHA'lara yönelik kamera ambargosu uygulamış, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz." demişti.

Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.

"TB3, daha iyi yeteneklerle donatıldı"

Görücüye çıkarılan TB3 SİHA'nın, TB2'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki muharebe başarısı nedeniyle ilgi odağı haline geldiği belirtildi:

Platform, Rus saldırısının ilk günlerinde Ukrayna'nın zırh ve uçaksavar sistemlerine karşı savunması için çok önemli olduğunu kanıtladı.



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 26 Ekim 2022'de TB2'lerin modern savaş alanında 'oyun değiştirici' olduğunu söyledi.



TB3'ün, selefinden daha iyi yeteneklerle donatılmasına ve denizlerdeki konuşlandırılmasına ek olarak ihracatta da önemli pay alacağına inanılıyor.

Akıllı silahlarla taarruz operasyonu yapabiliyor

TB3 SİHA'nın, kanatlarının altına yerleştirilmiş akıllı silahlarla taarruz operasyonlarının yanı sıra istihbarat, keşif ve gözetleme görevleri de icra edebilme kapasitesine sahip olduğunun altı çizildi.

Bayraktar TB3'ün, uçak gemilerinde kullanılabilen katlanabilir kanatlar şeklinde özel yetenekler sayesinde yurt dışında silahlı operasyonlar yürütebileceği ifade edildi.

Çok uzak noktalardan kumanda edilebiliyor

Ayrıca söz konusu SİHA'nın görüş hattı ve görüş hattı ötesi iletişim yeteneklerinin, insansız aracın çok uzak noktalardan da kumanda edilebilmesine olanak sağladığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

Son teknoloji ürünü TB3, Baykar'ın güçlü TB taarruz uçağı serisinin en son versiyonu. TB3, gemilerde çalışan bir deniz uçağı.

Bayraktar Kızılelma ile uçacak

Aero Time adlı internet sitesi de Bayraktar TB3'ün katlanır kanatlara sahip olduğuna işaret etti ve şöyle yazdı:

Karada konuşlu selefi Bayraktar TB2'den biraz daha büyük olan TB3, 280 kilograma kadar artırılmış taşıma kapasitesi sunuyor.



İlk olarak Ekim 2020'de duyurulan insansız hava aracının, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde çalıştırılması planlanıyor. TB3, Bayraktar Kızılelma'nın yanında uçacak.

Bayraktar TB3 özellikleri