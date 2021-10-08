Dünya Boji'yi konuşuyor

Dünya basınında konuşulan Boji ile ilgili, 'kendini işine adamış bir yolcu köpek' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmasıyla tanınan Boji isimli köpek, ilgi görmeye devam ediyor.

Metro, metrobüs ve tramvaylarda kilometrelerce gezerken kurallara uyan köpeğin yolculuk yaptığı görüntüler, vatandaşlardan tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇILDI

Boji, Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü tarafından hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde takip edilirken, gün içerisinde hangi durakta olduğu da kolayca tespit edilebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Boji'nin adına hesaplar da açıldı. Bunun üzerine adından sıkça bahsedilen köpek, dünyada da ilgi görmeye başladı.

"KENDİNİ İŞİNE ADAMIŞ YOLCU KÖPEK"

Meşhur köpek ile ilgili dünya basınında, “Bir sokak köpeği olan Boji, Avrupa'nın en büyük şehrinde feribotlar, otobüsler ve metrolarda düzenli bir görüntü haline geldi. Kendini işine adamış bir yolcu köpek, bir hafta içi gününde toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor” ifadeleri kullanıldı.

Boji'yi gündeme taşıyan ülkelerin paylaşımları şu şekilde:

FRANSA





ENDONEZYA





ARJANTİN





MEKSİKA





YUNANİSTAN





ROMANYA

İSVEÇ

İNGİLTERE

KANADA

İstanbul'un sevilen yolcusu Boji'ye mikroçip takıldı VİDEO