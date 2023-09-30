Dünya, Elon Musk'ın paylaşımını konuşuyor: 2024'te TEKNOFEST'e katılacak Musk'ın teknoloji festivali hakkındaki paylaşımına, uluslararası medya organları geniş yer ayırdı. Amerikalı teknoloji milyarderinin, gelecek yıl düzenlenecek festivalde yer alacağı belirtildi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde görüştüğü SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e davet etti.

Amerikalı teknoloji lideri Musk, bundan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Daha sonra sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Musk, TEKNOFEST'te yarışan tüm takımları tebrik etti.

Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Musk, teknoloji festivaline gelecek yıl bizzat katılmak istediğini söyledi.

Bloomberg: Musk 2024'te TEKNOFEST'te olacak

ABD merkezli Bloomberg, "Musk, teknoloji festivaline katılacak" başlıklı haberinde şunları aktardı:

Milyarder Elon Musk, gelecek yıl Türkiye'de TEKNOFEST'e katılma niyetini eski adı Twitter olan X üzerinden duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'ın kararlılığını memnuniyetle karşıladı.



İkili arasındaki X sohbeti, Musk'ın yarışan takımları tebrik etmesiyle hareketlendi.

Söz konusu festivalin, Türkiye'nin havacılık ve teknolojideki ilerlemelerinin sergilendiği önemli bir platforma dönüştüğüne dikkat çekildi.

Middle East Monitor: Katılmayı sabırsızlıkla bekliyor

"Elon Musk, TEKNOFEST 2024'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyor" diyen Middle East Monitor, Erdoğan'ın geçen hafta Musk'ı etkinliğe davet ettiğini anımsattı.

2023 yılının üçüncü festivaline İzmir Çiğli Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı belirtilerek şu notlara yer verildi:

Bu yıl etkinliğin ilki, mayıs ayında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 2,2 milyon ziyaretçiyle dünya rekoru kırıldı.



İkincisi, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında başkent Ankara'da düzenlendi. Yaklaşık 1 milyon kişi katıldı.

Elon Musk: Sabırsızlıkla bekliyorum

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, 2024'te düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacağına vurgu yapıldı.

Musk, paylaşımında, "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.