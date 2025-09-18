Dünya Kral 3. Charles'ın Trump onuruna verdiği yemeği konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdiği 2’nci resmi ziyaretini sürdürüyor.

Dün gece bu kapsamda önemli bir davet vardı.

Kral 3. Charles, Trump onuruna dillere destan bir davet verdi.

Windsor Kalesi’ndeki yemek; teknoloji, finans, spor ve medya dünyasından 160 tanınmış konuğu da bir araya getirdi.

Yemekte iki lider de konuklara hitap etti.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU"

İngiltere-ABD ilişkilerinin iki ülkeyi uzun yıllardır güvenli ve güçlü yaptığını kaydeden Kral Charles, "İnsanlarımız, önemsediğimiz değerler için birlikte savaştı ve öldü. Birlikte icat ettik, ticaret yaptık, inşa ettik. Ekonomilerimizi ve kültürümüzü sayısız şekilde besliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Kral Charles'tan övgüyle bahsederken, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum." diye konuştu.

SEMBOLLER, LÜKS VE İHTİŞAM

Tüm ihtişamı, lüksü ve kraliyet ailesine mahsus sıradan insanlara garip gelen ritüelleriyle dikkat çeken davet, dünya basınında gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Yemekten ilginç ayrıntılar özellikle Batı medyasında ön plana çıktı.

Buna göre ilk kez bir ABD Başkanı, Windsor Kalesi'nde ağırlandı.

Yemek masası ise en dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

42 METRELİK MASA 1 HAFTADA HAZIRLANDI

Fransızca yazılmış menü ve sunulan içkiler, özel mesajlar içermesi bakımından da dikkat çekti.

160 kişinin katıldığı yemek için 42 metrelik masanın, 1 haftada hazırlandığı belirtildi.

Masada bin 452 parça çatal bıçak ve kişi başı 5 kadeh olacak şekilde 800 kadeh yer aldı.

KIYAFETLER UKRAYNA BAYRAĞINI TEMSİL EDİYOR YORUMU

Yemeğin yanında kıyafetler de basının gündemindeydi. Özellikle First Lady Melania Trump ve Kraliçe Camilla'nın kıyafet seçimlerinin Ukrayna'ya destek mesajı içerdiği yorumları yapıldı.

Camilla'nın mavi, Melania'nın sarı renk seçiminin, Ukrayna bayrağını simgelediğine dikkat çekildi.

İÇKİLER DE SEMBOLİK

Sembolik ayrıntılar bununla da kalmadı.

Yemekte servis edilen içkilerde de sembolik göndermeler vardı.

Trump 45. başkan olduğu için 1945 vintage Porto şarabı ve Trump'ın annesi 1912'de İskoçya'da doğduğu için 1912 Cognac ikram edildi.