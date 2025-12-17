Dünya Kupası için 60 dolara bilet satılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, turnuva daha başlamadan küresel ölçekte tartışma yarattı.

FIFA, özellikle taraftar gruplarından gelen “en pahalı Dünya Kupası” eleştirileri üzerine bilet kategorilerinde sınırlı bir değişikliğe gitti.

Bilindiği üzere ABD’deki ilk maçın biletleri 560 dolarla (yaklaşık 23 bin 354 lira) 2 bin 235 dolar (yaklaşık 93 bin 210 lira) arasında değişiyordu.

EN PAHALI BİLETLERDE İNDİRİME GİDİLDİ

Katar’daki son Dünya Kupası’nda açılış maçının fiyatıysa 55 dolarla 618 dolar arasındaydı.

Yani en ucuz bilet fiyatı bir önceki turnuvaya göre 10,2 kat artmıştı.

Taraftar gruplarının 'dünya kupası tarihinin en pahalı bilet fiyatları' tepkisi üzerine harekete geçen FIFA, her maç için iki katılımcı takımın taraftarlarına 60 dolara bilet sunulacağını açıkladı.

60 DOLARLIK BİLETLER 1,6'SINA TEKABÜL EDECEK

Bu kararla 60 dolarlık biletler her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek.

Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.

BİLET TALEBİNDE REKOR

Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.

TURNUVA 3 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşmalar 16 farklı statta oynanacak.

