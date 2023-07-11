Dünya nüfusunun 2050'de 9.7 milyar olması bekleniyor Gün geçtikçe artan küresel nüfus ve Türkiye'nin tablodaki sıralaması belli oldu. 2037 ve 2057 tahminlerine de yer verildi.

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Geçen yıl dünya nüfusu, yeni bir rekor kırarak 8 milyarı geçti.

Verilere göre Hindistan, Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi oldu.

11 Temmuz, Birleşmiş Milletler tarafından nüfus sorunlarının aciliyetine ve önemine dikkat çekmek üzere Dünya Nüfus Günü olarak kutlanıyor.

Nüfus artıyor, büyüme hızı yavaşlıyor

Küresel nüfus artmaya devam ederken, büyüme hızında yavaşlama gözleniyor. Bu yılın başlarında, Güney Kore bir kez daha dünyanın en düşük doğurganlık oranı rekorunu kırdı. Japonya ve Çin'de de en düşük doğum oranları kaydedildi.

2050 tahmini 9.7 milyar

1955'te dünyada 2.8 milyar insan vardı. Bugün, bu sadece Hindistan ve Çin'in nüfusu. 1950'de 2.5 milyar olan dünya nüfusu, 2022'de 8 milyara çıkarak üç katından fazla arttı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre, dünya 2050 yılına kadar yaklaşık 9.7 milyar insana ulaşacak.

Türkiye'nin nüfus artış hızı

Ülkelere göre nüfusların artış ya da azalış eğiliminde olduklarına ilişkin haritaya göre Türkiye'nin nüfusu artmaya devam ediyor. Ülkemiz için nüfus artış hızı oranı yüzde 0,75 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu düşen ülkeler arasında ise Rusya, Venezuela, Uruguay ve Küba yer alıyor.

Afrika en hızlı büyüyen kıta

Afrika, her biri yılda yüzde 3'ün üzerinde büyüyen Nijer, Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola, Çad, Mali ve Somali gibi ülkelerle dünyanın en hızlı büyüyen kıtası oldu.

Al Jazeera'nin haberine göre, dünyanın en hızlı azalan nüfusunun çoğu Avrupa ve Doğu Asya'da bulunuyor.

Türkiye'nin yaş ortalaması 31

BM'nin 2022 yılına ait verilerine göre, Türkiye'nin ortalama yaşı 31... 84.4 milyon nüfuslu ülkemizin doğurganlık oranının yüzde 1,89 olduğu kaydedildi.

Dünya nüfusunun dünü ve yarını