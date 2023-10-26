Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı

İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ediyor.
Bölgeye uygulanan tam abluka da sürüyor.
Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek büyüyor.
"İnsani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, Gazze'deki duruma ilişkin, "İnsani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için engelsiz erişim talep etmek, siyasi sınırları aşan bir zorunluluk olan ahlaki görevimizdir. Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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