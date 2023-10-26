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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani ve sağlık krizinin felaket boyutlarına ulaştığı duyurarak, "Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.