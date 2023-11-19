Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesi'ni "ölüm bölgesi" ilan etti Ekipler tarafından ziyaret edilen hastanenin ölüm bölgesi olarak tanımlandığı aktarılırken, bombardıman ve silah ateşine dair kanıtlar gördü.

AA

44 gündür İsrail ordusunun saldırısı altında olan Gazze’deki durum her geçen gün dayanılmaz bir hal alıyor.

Bölgenin en büyüğü olarak bilinen Şifa Hastanesi ise artık işlevsiz hale geldi.

DSÖ, hastaneyi ziyaret etti

İsrail’in saldırdığı hastanede yaralı olarak veya sığınmak için bulunan birçok kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki Birleşmiş Milletler ekibi, İsrail’in işgal ettiği hastaneye bir saatliğine erişim sağladı.

BBC’de yer alan habere göre, Şifa Hastanesini ziyaret eden ekip, bombardıman ve silah ateşine dair kanıtlar gördü.

"Ölüm bölgesi"

Ayrıca, hastanenin girişinde 80 kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtilen bir toplu mezar gözlemlenildi.

Ekip, ziyaret ettiği hastaneyi “ölüm bölgesi” olarak tanımladı.

Bir diğer yandan İsrail ordusu son günlerde “Hamas’a karşı hedefli operasyon” olarak tanımladığı harekat dahilinde hastaneye baskınlar düzenlerken, Hamas’ın hastane altındaki tünelleri merkez olarak kullandığı iddiasını destekleyecek somut kanıtlar da sunulmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)