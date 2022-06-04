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    Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine 'Türkiye'

    İsviçre'de Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanıldı.
    • 04.06.2022 - 23:39
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    Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine 'Türkiye'

    Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında düzenlenen "Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine" katıldı.

    Ülke ismi 'Türkiye' olarak kullanıldı

    DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldığı belirtildi.

    Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.

    Dünya Ticaret Örgütü nde Turkey yerine Türkiye #1

    Türkiye talepte bulunmuştu

    AA'nın haberine göre BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

    Dünya Ticaret Örgütü nde Turkey yerine Türkiye #2


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