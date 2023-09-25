Dünyaca ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro öldü Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden Cosa Nostra'nın lideri Matteo Messina Denaro, kanser hastalığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden Sicilya'daki Cosa Nostra’nın liderliğini yapan Matteo Messina Denaro, yaklaşık 30 yıl boyunca güvenlik güçleri tarafından kaçmıştı.

Denaro, ocak ayında ise Sicilya'nın başkenti Palermo'daki özel bir klinikte yakalanmıştı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca yakalanamadı

Denaro'nun uzun yıllar boyunca yakalanmaması ise dünya çapında ses getirmişti.

Yıllardır FBI tarafından aranan “dünyanın en azılı 10 suçlusu” arasında yer alan Denaro’nun yakalanması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından “Ülkemiz için büyük bir zafer” diye nitelenmişti.

Kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Yaşananların ardından Denaro'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

61 yaşındaki kanser hastası Denaro'nun hayatını kaybettiği açıklandı.