Afganistan'dan 304 evcil hayvanın tahliyesi için uçak kiralandı

Afganistan'dan 304 evcil hayvanın tahliyesi için uçak kiralandı

Dünyaca ünlü bir yardım kuruluşu, kiraladıkları kargo uçağıyla Afganistan’a gidip terk edilmiş 304 evcil hayvanın tahliyesini yaptı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Afganistan'dan çekiliş sürecinde yaşanan insanlık dramları hala akıllarda...

Uçağın kanadına tutunmaya çalışan insanlardan, havaalanında çaresizce bekleyenlere kadar tüm dünyanın seyrettiği o anlar tarihte yerini aldı.

Hatta ABD'nin zor durumda olan Afganları tahliye etmek yerine orduda bulunan köpekleri götürmeye çalışması oldukça dikkat çekmişti.

KABİL'DEN 304 KEDİ VE KÖPEK TAHLİYE EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde yine buna benzer bir tahliye gerçekleştirildi.

Global Animal Rescue (SPCA) isimli dünyaca ünlü yardım kuruluşu, ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de terk edilmiş, aralarında özel ırkların da bulunduğu 304 kedi ve köpeği kurtarmaya karar verdi.

Dünyaca ünlü yardım kuruluşu, Afganistan'dan 304 evcil hayvan tahliye etti VİDEO



ANKARA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPILDI

Rus İl-76 kargo uçağı kiralayan grup, pazar günü Kabil'e giderek 304 hayvanı kurtardı.

Kanada’ya gitmek üzere tekrardan yola çıkan uçak, Rusya'nın hava sahasını kullanmasına izin vermediği için Ankara’ya zorunlu iniş yaptı.

Zorunlu inişin ardından tahliye edilen hayvanlara 15 saat süren bir bakım yapıldı.

Bakımın ardından tekrar havalanan uçak, önce İzlanda'ya ardından da Kanada'ya gitti. Hayvanlar Kanada’nın Vancouver şehrinde sahiplendirilecek.