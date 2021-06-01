Dünyada aşı eşitsizliğinde makas açılıyor

Küresel aşılanma sürecinde dünyanın en fakir ülkeleri aşı eşitsizliğiyle yüzleşiyor.

Dünya çapında koronavirüsle mücadele için uygulanan 1,9 milyar aşının sadece yüzde 1'lik kısmı Afrika'ya verildi.

Aynı şekilde Latin Amerika, Asya ve Karayipler'de de aynı sorunlar tekrar ediyor.

AFRİKA'DA YALNIZCA 28 MİLYON DOZ UYGULANDI

Koronavirüs aşılarına ulaşma sürecinde, yeterli doz bulmanın yanı sıra, lojistik sorunları, sağlık altyapısının yetersizliği ve bazı ülkelerde halkın aşılara karşı tereddütle yaklaşması gibi problemler yer alyor.

Afrika’daki aşı yetersizliği ve dozların yetersiz tedariği önemli sorun olmaya devam ediyor. Bazı gelişmiş ülkelerin nüfuslarının yarısından fazlasını aşıladığı bir dönemde, şu ana kadar Afrika kıtasında yalnızca 28 milyon doz uygulandı. Bu rakam kıta nüfusunun yüzde ikisinden daha az.

NÜFUZUN YÜZDE 10'U İÇİN 200 MİLYON DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR

DSÖ Afrika'nın önümüzdeki altı hafta içinde ilk dozu alanlara ikinci aşıları vermek için en az 20 milyon AstraZeneca dozuna ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Ayrıca, kıtanın Eylül ayına kadar nüfusunun yüzde 10'unu aşılamasını sağlamak için 200 milyon doz daha onaylanmış aşıya ihtiyaç var.

''ACİLEN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ''

DSÖ Afrika bölge direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, “Afrika'nın şimdi aşılara ihtiyacı var. Aşılama kampanyaları herhangi bir duraklama, can kaybına ve umut kaybına yol açacaktır. Bununla birlikte, Afrika'nın üçüncü dalganın zirvesinde olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Vakaların arttığını ve zamanın ilerlediğini biliyoruz, bu nedenle, en savunmasız insanları tam olarak korumak için doz paylaşımını hızlandırmaları için yüksek risk gruplarını aşılayan ülkelere acilen çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK ENFEKSİYON YÜKÜ GÜNEY AFRİKA'DA

Diğer taraftan, malzemelerle ilgili sorunlar, Kenya gibi ülkelerdeki aşı programlarını etkiledi. Kıtada bildirilen en yüksek enfeksiyon yüküne sahip Güney Afrika ise etkinlik korkularından ötürü AstraZeneca dozlarından diğer aşılara geçiş yaptı.

30 MİLYON DOZLUK AŞININ 1,3 MİLYONU TESLİM EDİLDİ

Güney Afrika'nın genel hedefi, gelecek yıl Şubat ayına kadar 60 milyonluk nüfusun yüzde 67'sini aşılamak olsa da, şu ana kadar satın aldığı 30 milyon dozluk Pfizer/BioNTech aşısının yalnızca 1,3 milyonu teslim edildi.

Haziran sonunda 4,5 milyonluk bir aşı olması bekleniyor. Ayrıca ülke, henüz gelmemiş olan 31 milyon doz Johnson & Johnson aşısı sipariş etti.

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER'DE DURUM KÖTÜ

Aynı sorunlar, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8'ini oluşturan, ancak tüm dünyada koronavirüs ile bağlantılı ölümlerin yüzde 30'unu bildiren Latin Amerika ve Karayipler'de de görülüyor.

Nepal'de de hükümetin yavaş ve şeffaf olmayan aşı tedariki, Himalaya ülkesindeki krize katkıda bulundu.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Serum Enstitüsü'ne ev sahipliği yapan Hindistan bile, kendi nüfusu için yeterli aşı üretmekte zorlandı.

LOJİSTİK SORUNU

Diğer büyük sorunu ise lojisitk oluşturdu. Malawi'de bazı aşılar kullanılmadan önce son kullanma tarihlerini geçmişti.

Diğer yandan, yoksul ülkeler yetersiz sağlık altyapısına sahip.

DSÖ Afrika’nın yeni aşı uygulama görevlisi Dr. Phionah Atuhebwe, "Bağlılık ve yerel kaynak kullanımı çok önemliç Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Covax'tan ultra soğuk zincirler gerektiren aşıları almak için başvurduğunda, hükümet gidip kiti almak için başkanlık jetini göndermeye istekliydi. Ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu türden taahhüt budur” dedi.