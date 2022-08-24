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    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta

    İtalyan bilim insanları, 36 yaşındaki bir İtalyan erkek hastaya uygulanan koronavirüs, maymun çiçeği ve HIV testlerinin aynı gün pozitif çıktığını duyurdu.
    • 24.08.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:48
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    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta

    36 yaşındaki İtalyan bir erkek, 16 ile 20 Haziran tarihlerinde İspanya’ya gitti.

    29 Haziran'da belirtiler yaşamaya başlayan adamın, 2 Temmuz’da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Hastaneye yatan ve vücudunda lezyonlar ortaya çıkan İtalyan adamın, 6 Temmuz’da maymun çiçeği, koronavirüs ve HIV testleri sonucunda üç virüsünde vücudunda bulunduğu tespit edildi.

    ‘Bilinen tek vaka’

    İtalyan bilim insanları da, bu ilginç vaka ile ilgili bir sunum hazırladı ve 19 Ağustos’ta Journal of Infection tıp dergisinde yayınladı.

    Catania ve Palermo üniversitelerinden olan bilim insanları, hasta için ‘şimdiye kadar bildirilen maymun çiçeği, koronavirüs ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu bilinen tek vaka’ olduğunun altını çizdi.

    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta #1

    HIV virüsünü yakın zamanda kapmış olabilir

    DHA'da yer alan habere göre bunun aynı zamanda bir ‘eş bulaşma’ vakası olabileceği vurgulandı.

    Hastanın 2021 yılının sonlarında HIV testi yaptırdığını ve virüse rastlanmadığı ancak 6 Temmuz’daki testte HIV virüsüne rastlandığı dolayısıyla HIV virüsünü de yakın zamanda kapmış olabileceği vurgulandı.

    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta #2

    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta #3


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