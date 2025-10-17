Dünyada camisi olmayan ülkeler: Müslüman nüfus yok denecek kadar az

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı ülkelerde camilerin bulunmama durumu; tarihsel, demografik ya da kültürel nedenlerle açıklanabiliyor.

Müslüman nüfusun yok denecek kadar az olduğu bu ülkelerde cami inşa edilmemiş olması, dini çeşitliliğin sınırlı olduğunu da gösteriyor.

PEKİ NEDEN CAMİ YOK?

Bu ülkelerde cami bulunmamasının temel nedenleri arasında:

Tarihsel Faktörler: İslam’ın hiç yayılmamış veya çok sınırlı etkide kaldığı bölgeler.

Demografik Durum: Müslüman nüfusun yok denecek kadar az ya da hiç olmaması.

Kültürel Yapı: Ülkelerin dini geleneklerinde İslam’ın yer almaması.

Bu durum, sadece dini yapılar açısından değil, kültürel çeşitlilik açısından da dikkat çekici bir tablo oluşturuyor.

İŞTE O ÜLKELER

İşte hiç camisi olmayan ülkeler şunlar:

VATİKAN (NÜFUS: 800)

KUZEY KORE (NÜFUS: 26 MİLYON)

ANDORRA (NÜFUS: 80.088)

BHUTAN (NÜFUS: 787.424)

MONACO (NÜFUS: 36.297)

SAN MARİNO (NÜFUS 33.642)