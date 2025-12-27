Abone ol: Google News

Japonya'da zincirleme trafik kazası: 50 araç birbirine girdi

Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Gunma eyaletindeki bir otoyolda 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 5'i ağır 26 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 17:16
  • Japonya'nın Gunma eyaletinde, buzlanma nedeniyle 50 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
  • Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.
  • Olay sonrası çıkan yangın 7,5 saatte söndürüldü ve otoyol trafiğe kapatıldı.

Japonya'da feci kaza...

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Gunma eyaletindeki Kan-etsu Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen olay, bir kamyonun diğer bir kamyona çarpmasıyla başladı. 

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ DE YARALANDI 

Olay, 50 aracın karıştığı zincirleme kazaya dönüştü.

Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i ağır 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

OTOYOLUN İLGİLİ BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çarpışmaların etkisiyle yaklaşık 20 aracın alev aldığı ve çıkan yangının yaklaşık 7,5 saatlik bir çalışmayla söndürülebildiği belirtilirken, otoyolun ilgili bölümünün de trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

