Japonya'da zincirleme trafik kazası: 50 araç birbirine girdi

Japonya'da feci kaza...

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan Gunma eyaletindeki Kan-etsu Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen olay, bir kamyonun diğer bir kamyona çarpmasıyla başladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ DE YARALANDI

Olay, 50 aracın karıştığı zincirleme kazaya dönüştü.

Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i ağır 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

OTOYOLUN İLGİLİ BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çarpışmaların etkisiyle yaklaşık 20 aracın alev aldığı ve çıkan yangının yaklaşık 7,5 saatlik bir çalışmayla söndürülebildiği belirtilirken, otoyolun ilgili bölümünün de trafiğe kapatıldığı aktarıldı.