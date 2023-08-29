Dünyada ilk! İngiltere'de 7 dakikada uygulanan kanser aşısı kullanıma sunuldu İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bugün yaptığı açıklamada tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltan ‘kanser aşısını’ kullanıma sunduğunu duyurdu. NHS, kanser aşısını sunan dünyadaki ilk kamu sağlığı servisi oldu.

DHA

Kanser hastalığına karşı tedavi üretmek için çalışmalar sürerken, bulunan aşılar da kullanıma sunuluyor..

İngiltere'de, tedavi süresini yüzde 75 kısaltarak yaklaşık 7 dakikada uygulanan bir kanser aşısı kullanılmaya başlandı.

Hastaların ilaç tedavi süreleri kısalacak

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan açıklamada, kısa süren kanser önleyici enjeksiyon sayesinde bazı hastaların ilaç tedavi sürelerinin de dörtte üçe kadar kısalacağı belirtti.

"7 dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi"

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan bu uygulamayla ilgili NHS'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onaylamasının ardından İngiltere'deki NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.



Şu anda hastalar yaşamı uzatan immünoterapi atezolizumab'ı hastanede ilaç transfüzyonu yoluyla doğrudan damarlarına alıyor. Uygulanması genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor, ancak damara ulaşmanın zor olduğu bazı hastalarda bu süre bir saate kadar çıkabiliyor.



Atezolizumab, hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserli hücreleri arayıp yok edecek şekilde güçlendiren bir immünoterapi ilacıdır. Tedavi şu anda akciğer, meme, karaciğer ve mesane dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine sahip NHS hastalarına transfüzyon yoluyla sunuluyor.

"Yüzlerce hasta hastanede daha az zaman geçirebilecek"

NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: