Dünyanın 2023 yılındaki büyük mücadelesi: Orman yangınları Dünyada 2023 yılında en büyük mücadele alanlarından biri de orman yangınları oldu. Yangınlar sebebiyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, ormanlık alanlarda büyük çapta kayıplar yaşandı.

AA

Yıl başına yaklaştığımız şu günlerde 2023 yılı artık geride kalıyor.

2023 yılında dünyada birçok felaket yaşandı ve bu felaketlerin insani boyuttaki zararı oldukça büyük oldu.

Büyük çapta tahribat yaratan felaketlerden biri de orman yangınlarıydı.

480 megatonluk karbon emisyonu oluştu

Orman yangınları, başta Kanada, ABD ve Yunanistan olmak üzere bu yıl dünya genelinde ciddi yıkıma, yüzlerce can kaybına ve binlerce kişinin tahliyesine neden oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kopernik Atmosfer İzleme Servisine (CAMS) göre, Kanada'da mayısta başlayan ve aylarca süren orman yangınları yaklaşık 480 megatonluk karbon emisyonuna yol açtı.

CAMS ayrıca Yunanistan ve Doğu Akdeniz'deki orman yangınlarının sebep olduğu emisyonlarda da önemli artışın gözlemlendiğini kaydetti.

Kanada tarihinin en büyük orman yangınları

Kanada'daki orman yangınları, ülke tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçerken, dünya genelindeki son 10 yılın en büyük orman yangınları arasında da yer aldı.

Ülkedeki Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezinin (CIFFC) verilerine göre, bu yıl ülkede orman yangınlarından etkilenen arazinin büyüklüğü, 1989’daki orman yangınlarında kül olan yaklaşık 7,6 milyon hektarlık alanı da geçerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Kanada'da bu sene orman yangınlarından etkilenen ormanlık alanın büyüklüğü yaklaşık 18,5 milyon hektarken, bunun Güney Kore ve Küba'nın yüz ölçümlerinden daha geniş olması dikkati çekiyor.

"Benzeri görülmemiş bir kriz"

Kanada'da bu yılki orman yangınlarında en fazla ormanlık alanın etkilendiği iki eyalet British Columbia ve Alberta oldu.

British Columbia eyalet yetkilileri, yıl boyunca eyalet genelinde 2 bin 217 yangınla mücadele edildiğini ve yaklaşık 25 bin kilometrekarelik ağaç, çalılık ve otlak alanın yandığını belirtti.

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith de açıklamasında, "benzeri görülmemiş kriz" olarak tanımladığı orman yangınları nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini ve 38 bin bölge sakininin tahliyesinin yapıldığını ifade etti.

Dumanlar, ABD ve Avrupa'ya ulaştı

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanlar, ABD'nin kuzey doğu eyaletlerine ve Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Alberta'daki yangınlardan çıkan dumanların ABD-Kanada sınırına vardığını gösteren görüntüler paylaştı.

CAMS da açıklamasında duman bulutlarının Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden Avrupa kıtasına ulaştığını kaydetti.

"Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket"

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda ağustos başında çıkan yangınlarda 100 kişi yaşamını yitirirken, olay ülkede son 100 yılda en çok can kaybının kayıtlara geçtiği orman yangınları oldu.

Hawaii Valisi Josh Green, açıklamasında, yangınlar sonucu 2 bin 200 civarında yapının yok olduğunu ve maddi zararın yaklaşık 6 milyar doları bulduğunu belirterek, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da Maui Adası'ndaki yangınlar nedeniyle adayı "felaket bölgesi" ilan etti.

Yunanistan'da son 20 yılın en büyük orman yangını

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'ta başlayan ve 21 kişinin ölümüne neden olan yangın, ülkenin son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını oldu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, iki bölge genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.

Ülkede son 20 yıldaki en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yanarken, bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın Dedeağaç ve Meriç'te yaşandı.

Bu yangın ayrıca Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.

Diğer yangınlar

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde şubat ayında etkili olan orman yangınlarında 24 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ile 400 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İtalya'nın güneyinde temmuz sonunda çıkan orman yangınlarında 4 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de ağustos ayında orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı, yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi, 8 bin hektardan fazla alan yandı. Tenerife'de ekimde çıkan ve 15 hektarlık alana yayılan orman yangını sebebiyle 3 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)