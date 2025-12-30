Dünyanın bilinen en yaşlı kedisi Flossie, 30 yaşına girdi

140 yaşındaki bir insana denk...

Guinness Rekorlar Kitabı’na “yaşayan en yaşlı kedi” olarak giren 1995 doğumlu Flossie, 29 Aralık’ta 30 yaşına girdi.

KAYITLAR İNCELENDİ

Flossie, yaşlı bir kedi sahiplenmek isteyen Vicki Green tarafından bir süre önce sahiplenildi.

Green’le aynı yaşta olan kedinin, dünyanın en yaşlı kedisi olabileceği düşünülünce veteriner kayıtları incelendi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Veteriner hekimin tuttuğu kayıtlara göre Flossie, 29 Aralık 1995 doğumlu. Bu bilginin doğrulanması üzerine Flossie, Guinness Rekorlar Kitabı’na “yaşayan en yaşlı kedi” olarak kaydedildi.

Şu anda sağır ve kısmen görme kaybı yaşayan Flossie’nin günün belirli saatlerinde kestirmek ve mama yemek dışında en sevdiği şey hâlâ tırmanmak.

EN UZUN YAŞAYAN KEDİ

Flossie'nin 29 Aralık’ta 30. yaşını kutlamasına karşın; tarihte bilinen en uzun yaşayan kedinin ise 38 yıl 3 gün yaşayan Creme Puff olduğu biliniyor.