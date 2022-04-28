Dünyanın en büyük mavi elması satıldı

Bilinen en büyük mavi elmas, Hong Kong'daki müzayede evinde açık artırmaya çıktı. Elmas, 57,5 milyon dolardan alıcı buldu.

Sotheby's'in Hong Kong şubesi, dünyanın bilinen en büyük mavi elmasını satışa çıkardı

‘The De Beers Cullinan Blue’ adındaki ünlü mavi elması satışa çıkaran müzayede evi, 8 dakika süren açık artırmanın sonunda alıcı buldu.

57,5 milyon dolara elması satın alan açık artırmaya telefonla bağlanan alıcının ismi gizli tutuldu.

Dünyadaki 10 karat değerindeki beş elmastan biri

2021 yılında Güney Afrika’da Cullinan madeninde bulunan bu nadir elmas, bilinen en büyük renkli elmas…

Oldukça ‘nadir’ bir parça olarak nitelendirilen elmas, müzayedenin açıklamasına göre dünyadaki 10 karat değerindeki beş elmastan biri…

70 bin dolar ile rekoru kaçırdı

2016 yılında ‘Oppenheimer Blue’ adındaki mavi elmas 57 milyon 541 bin 779 dolara alıcı bularak bugüne kadar satılan en pahalı mavi elmas olmuştu.

‘The De Beers Cullinan Blue’, 70 bin dolar ile bu rekoru kaçırdı.