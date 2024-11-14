Dünyanın en büyük mercanı 300 yaşında

İHA

National Geographic ekibi, bugüne kadar kaydedilen en büyük mercanı Pasifik Okyanusu’nun güneybatısındaki Solomon Adaları'nda buldu.

Solomon Adaları'nın geçim kaynağı deniz ve bu nedenle bulunan mercanın korunmasını talep ediyor.

Birbirine bağlı birçok küçük canlının bir araya gelerek tek bir organizma oluşturduğu mega mercanın 300 yaşından büyük olabileceği kaydedildi.

MAVİ BALİNADAN BÜYÜK

National Geographic ekibinin Pasifik Okyanusu çevresinde iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek üzere gerçekleştirdiği gezi sırasında bulduğu mega mercanın mavi balinadan daha büyük olduğu bildirildi.

BOYU 32 METRE

Bilim adamları tarafından özel metre ile ölçülen mercanın genişliğinin 34 metre uzunluğunun 32 metre ve yüksekliğinin 5,5 metre olduğu açıklandı.

Mega mercanın bulunması, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) sırasında duyuruldu.

MERCANIN BULUNDUĞUNU SOLOMON ADALARININ İKLİM BAKANI DUYURDU

Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin mega mercan keşfinden gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Dünyanın burasının özel bir yer olduğunu bilmesini istiyoruz ve buranın korunması gerekiyor. Ekonomik hayatta kalmak için çoğunlukla deniz kaynaklarına güveniyoruz. Bu nedenle mercan çok çok önemli. Ve mercanlarımızın sömürülmediğinden emin olmak ekonomimiz için çok önemli ve kritik.

“NAPOLYON HAYATTAYKEN BURADAYMIŞ DİYE DÜŞÜNDÜM”

Ekipte görevli Manu San Felix, haritada gemi enkazı gösterilen bölgede dalış yaptığı sırada farklı bir şey gördüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Solomon Adaları'nda bulunan mercanı görmek su altında bir katedral görmek gibi. Bu çok duygusal. Tek bir yerde kalmış ve yüzlerce yıl boyunca hayatta kalmış bir şeye karşı büyük bir saygı duydum. 'Vay canına, Napolyon hayattayken buradaymış' diye düşündüm.

“MERCANIN SAĞLIK DURUMU İYİ”

National Geographic araştırma ekibinden Eric Brown ise mega mercanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.