Dünyanın en büyük safir taşı bulundu

Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde kazı yapan işçiler, 400 milyon yaşında ve yaklaşık 100 milyon dolar değere sahip olduğu düşünülen safir taşı keşfetti.

Sri Lanka’nın Ratnaoura kentinde bir evin arka bahçesinde kuyu kazan işçiler, 2.5 milyon karatlık safir taşı buldu.

500 kilodan fazla ağırlığa sahip olan taşın 1 metre uzunluğa, 70 cm genişliğe sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlar, dünyanın en büyüğü olduğu tahmin edilen safirin 400 milyon yaşında ve yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

510 KİLOGRAM AĞIRLIĞA SAHİP

Uzmanlar, soluk mavi bir renge sahip olan taşın uluslararası pazarda tahmini değerinin 100 milyon doları bulduğunu söyledi. Yaklaşık 510 kilogram veya 2.5 milyon karat ağırlığında olduğu belirtilen taşın "Serendipity Sapphire" olarak adlandırıldığı belirtildi.



Taşın sahibi Gamage, "Kuyuyu kazan kişi bazı nadir taşlar hakkında bizi uyardı. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık" dedi.

Bununla birlikte Gamage, güvenlik endişeleri nedeniyle tam adını veya yerini vermek istemedi. Üçüncü nesil bir mücevher tüccarı olan Gamage, yetkililere taşı analiz edip onaylamadan önce çamurdan ve diğer yabancı maddelerden temizlemenin bir yıldan fazla sürdüğünü aktardı.

MÜCEVHERİN BAŞKENTİ

Gamage, temizleme işlemi sırasında bazı taşların düştüğünü ve bunların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Diğer taraftan, Sinhalese dilinde mücevherler şehri anlamına gelen Ratnapura, Güney Asya ülkesinin mücevher başkenti olarak biliniyor. Geçmişte şehirde başka değerli taşlar da bulundu.

400 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞTU

Aynı zamanda Sri Lanka, dünyadaki safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçılarından biri. Geçen yıl ülke mücevher ve kesme elmas ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.

Gemolog Dr. Gamini Zoysa, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu taş muhtemelen 400 milyon yıl önce oluştu" dedi.

''ÖZEL BİR YILDIZ SAFİR ÖRNEĞİ''

Öte yandan uzmanlar, numunenin karat değeri yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceğine de dikkat çekiyor. Sektörde çalışanlar, "Serendipity Stone"un uluslararası alıcıları ve uzmanları çekeceğini umuyor.

Taş henüz bağımsız uluslararası uzmanlar tarafından analiz edilip doğrulanmadı.

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu Başkanı Thilak Weerasinghe, "Söz konusu taş, muhtemelen dünyanın en büyüğü olan özel bir yıldız safir örneğidir. Boyutu ve değeri göz önüne alındığında, özel koleksiyoncuların veya müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.