Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Gostomel Havalimanı'ndaki hangarda dünyanın en büyük uçağı Antonov 225 Mriya da vurulmuştu. Uçağın yandığı görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hız kesmeden devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi.

SAVAŞ KURBANI OLDU

Dünyanın tek en büyük uçağı olarak bilinen Antonov AN-225 Myria da ne yazık ki savaş kurbanı oldu.

YANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde çok sayıda askeri aracın da alev aldığı görülüyor.

Dünyanın en büyük uçağının son görüntüsü ortaya çıktı VİDEO



Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225, Rus saldırısında vuruldu