Dünyanın en çirkin köpeği belli oldu ABD'de bin 500 dolar ödüllü "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasını kazanan köpek sahibini gururlandırdı.

ensonhaber.com

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Sonoma-Marin Panayırı'ndaki "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasını, doğumun ardından itlaf edilmesi düşünülen 7 yaşındaki tüysüz Çin köpeği cinsindeki "Scooter" kazandı.

Yarışma için hazırlanan biyografide Scooter'ın, ayakları geriye dönük şekilde doğduğu ve Saving Animals From Ethansia (Hayvanları Ötanaziden Kurtar) adlı bir hayvan kurtarma örgütünün çabasıyla hayatta kaldığı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre; etkinlikte, "seyrek tüyleri, fareye benzer kuyruğu ve sürekli dışarıda olan diliyle" 7 yaşındaki Scooter dikkatleri üzerine çekti.

"Sahibi bakamadı"

"Scooter'ın diğer köpeklerden farklı olduğuna dair hiçbir fikri yok" ifadesini kullanan Linda Celeste Elmquist, eski sahibinin bakamayacak duruma geldiği için 7 ay önce sahiplendiğini belirtti.

"Gurur duyuyorum"

Linda Celeste Elmquist, 1970'lerden beri tüm köpeklerin sevimli olduğunu hatırlatmayı amaçlayan yarışmada birinci olan Scooter için şunları söyledi: