Dünyanın en değerlisi: Faberge yumurtaları

Paha biçilemez bir değere sahip olan ve sınırlı sayıda olduğu bilinen Faberge yumurtalarının ilginç hikayesi...

Yalnızca 53 adet olduğu bildirilen ve bunlardan sadece 45 tanesini tespit edilmiş olan Faberge yumurtaları, ihtişamlı görüntüsü ve eşsiz değeriyle dünya gündeminde...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle el koyduğu Rus oligarkın yatından Faberge yumurtası bulunması ise ortalığı ayağa kaldırdı.

Milyonların gözü kulağı bu habere çevrilirken, Faberge yumurtası hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Faberge yumurtaları, 1842 yılında Gustav Faberge tarafından tasarlanan ve 1885 yılında genç kuyumcu Carl Faberge tarafından Rus Çarı 3. Alexandr için geliştirilen sanat eserleridir.

Faberge yumurtası fiyatı ile paha biçilemez eserler arasında yer alıyor. Peki, Faberge yumurtası nedir, nerede, hikayesi nedir? İşte hakkında merak edilenler…

Faberge yumurtalarının hikayesi

Rus Çarı 3. Alexandr, 1885 yılında eşi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya Paskalya hediyesi olarak sunmak için mücevher tasarımcısı Carl Faberge’i görevlendirdi.

Carl Faberge, paskalya yumurtalarından ilham alarak İmparatoriçe için devekuşu yumurtasının içini ve dışını mücevherle kapladı.

İlk tasarlanan yumurta çok beğenilince her sene paskalya bayramında gelenek haline geldi. Tasarımlarıyla dikkat çeken yumurtaların içinde süpriz başka bir eser daha bulunuyor.

Bazılarında ise Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı ya da Romanov Ailesi’nin görselleri yer alıyor.

Tamamlanması bir yılı bulan yumurtalar değerli taşlarla bezenmiş ve el işçiliği de titizlikle yapılmıştır. Yumurtaların bir kısmı Kremlin Sarayı'ndadır.