Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dünyanın farklı köylerinde ve kültürlerinde cenaze törenleri, sadece ölülerin son yolculuğuna uğurlandığı anlar değil, aynı zamanda toplulukların inançlarını ve değerlerini en derin şekilde yansıttığı geleneklerdir.

Ancak bazı bölgelerde, cenaze ritüelleri o kadar sıra dışıdır ki, bu gelenekler bazen hayatta kalanları bile şaşkına çevirir.

İşte dünyanın dört bir yanından en garip cenaze gelenekleri:

ENDONEZYA- ŞIMARIK ÖLÜLER

Endonezya'da Toraja halkı, Endonezya'nın Sulawesi adasında yaşamaktadır ve cenaze törenleri, genellikle yıllarca sürebilen bir süreçtir.

Ölümün ardından, cenaze yalnızca ölülerin "tam olarak öldüğü" gün olarak kabul edilmez. Ailesi, ölen kişinin vücudunu saklar ve hala evde tutar. "Şımarık ölüler" olarak bilinen bu ritüel, ölen kişinin tabutunun etrafında birkaç hafta hatta aylarca düzenlenen ziyaretlerle devam eder.

Aile üyeleri, ölüleri taze giydirir, yemek yer ve bazen ölülerle sohbet ederler. Bu gelenek, topluluğun ölümle ve yaşamla olan ilişkisini derinlemesine anlamamıza yardımcı olur.

MADAGASKAR- FAMADİHANA

Madagaskar'ın güneydoğusunda yaşayan bazı kabileler, her 5-7 yılda bir "Famadihana" adı verilen bir cenaze töreni düzenler.

Bu ritüelde, ölülerin kemikleri mezarlarından çıkarılır, yeni giysiler giydirilir ve aile üyeleri tarafından dans edilerek etrafta gezdirilir. Bu törenin amacı, ölülerin ruhlarıyla bağlantı kurmak ve onlara saygı göstermektir.

Madagaskarlılar, bu töreni ölümden sonra bile, ölen kişinin ailesinin parçası olmaya devam ettiğini kabul ederek gerçekleştirirler.

TİBET- GÖKYÜZÜ CENAZESİ

Tibet'te, özellikle Budist inançlarına sahip topluluklar arasında "gökyüzü cenazesi" adı verilen bir gelenek vardır.

Ölünün cesedi, genellikle yüksek dağlara taşınarak, hayvanların, özellikle kartalların, cesedi yemesi sağlanır. Bu ritüel, ölülerin ruhlarının yeniden doğacaklarına inanılan bir süreçtir.

Cesedin doğaya geri verilmesi, aynı zamanda doğayla uyumlu bir ölüm anlayışını simgeler.

KAMBOÇYA- ÖLÜ GÖMME TÖRENİ

Kamboçya'da ölüler, geleneksel olarak toprağa gömülmeden önce birkaç gün boyunca evde tutulur.

Aile, ölüye günlük yaşamda olduğu gibi yemekler sunar, ona yeni giysiler giydirir ve ölüyle konuşarak vedalaşır. Cenaze töreni sırasında, ölüler "yaşayan" bir şekilde kabul edilir.

Bu uygulama, ölen kişinin arkasında kalan aile üyelerine bir tür "kapanış" sağlar.

MEKSİKA- ÖLÜLER GÜNÜ

Meksika'da, özellikle 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan "Día de los Muertos" yani Ölüler Günü, ölenlerin ruhlarının geri döneceğine inanılır.

Aileler, mezarları süsler, ölülerinin sevdiği yemekleri hazırlayıp onlara sunar ve renkli şekerler ve mumlarla onları onurlandırır.

Bu gelenek, ölülerin anılarını yaşatmanın bir yoludur ve cenazeden ziyade bir kutlama atmosferi yaratır.

NEPAL- SANSKRİTİK TÖRENİ

Nepal'de Hindistan’daki geleneklere benzer olarak, cenazeler Ganj Nehri'nde yakılır. Ancak, bu yakma işlemi bazı yerlerde yalnızca erkekler tarafından yapılır.

Kadınların cenazeye katılması genellikle hoş karşılanmaz. Bu ritüel, ölen kişinin ruhunun bir sonraki yaşamına geçişini simgeler ve ruhsal arınma sağlamak amacıyla yapılır.

KAMERUN- KAFATASI TÖRENİ

Kamerun'un bazı bölgelerinde, özellikle Bamiléké halkı arasında, ölen kişinin kafatası aileye ait bir kutsal obje olarak kabul edilir.

Cenazeden sonra, ölen kişinin kafası, özel bir törenle alınarak aile tarafından korunur. Aile üyeleri, ölen kişiyi onurlandırmak için bu kafatasını çeşitli seremonilerde kullanır.

PAPUA YENİ GİNE- ÖLÜ YEMEĞİ

Papua Yeni Gine'nin bazı bölgesinde, ölen kişinin cenazesi sırasında, cenaze törenine katılanlar ölen kişinin cesedi ile birlikte bir yemeği paylaşır.

Bu gelenekte ölülerin, topluluğuna katılmaya devam ettiği ve bu sayede toplulukların ölümle bağlarını sürdürdüğü kabul edilir.

GANA- CENAZE DANSI

Gana'da cenaze törenleri, genellikle hüzünlü bir veda değil, aksine bir yaşam kutlaması şeklinde yapılır. Ölen kişinin anısını onurlandırmak için, aile ve arkadaşlar cenaze sırasında dans eder, müzikler çalar ve büyük bir topluluk eğlencesi düzenler.

Bu gelenek, ölümün sadece bir son değil, bir geçiş olduğuna inanılmasını simgeler. Cenaze, topluluğun bir araya gelerek hayatı ve ölümü kutladığı önemli bir sosyal etkinlik haline gelir.