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    Dünyanın en güçlü çocuğuydu: Şimdi 17 yaşında

    5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve 'dünyanın en güçlü çocuğu' olan Giuliano Stroe, son halini sosyal medyada paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 17:46
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    Dünyanın en güçlü çocuğuydu: Şimdi 17 yaşında

    Romanyalı Giuliano Stroe, henüz 5 yaşındayken 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

    Dokuz yaşına kadar 4 cam şişe üzerinde 20 şınav çeken ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmayı başaran Stroe, aradan geçen 12 yılın ardından son halini sosyal medyada paylaştı.

    "17 VE 4 YAŞINDA BEN"

    Önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafıyla poz veren 17 yaşında olan Giuliano Stroe, “17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası” notunu düştü.

    Giuliano'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    Dünyanın en güçlü çocuğuydu: Şimdi 17 yaşında #1

    BABADAN GELİYOR

    Giuliano'nun vücut geliştirme tutkusu, babası Lulian'dan geliyor.

    Stroe'nın, henüz 18 aylıkken babasının hareketlerini taklit etmeye başlayarak, vücut geliştirme tutkusunu geliştirdiği biliniyor.

    Dünyanın en güçlü çocuğuydu: Şimdi 17 yaşında #2

    EN HIZLI ELLE YÜRÜME REKORU

    Stroe, 2009 yılında bacaklarının arasına ağırlık topu koyarak en hızlı elle yürüme rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

    Amatör vücut geliştiricisi, 2010'da 90 derecelik açıyla en fazla şınav çekme rekorunu kırmayı başarmıştı.

    Dünyanın en güçlü çocuğuydu: Şimdi 17 yaşında #3

    Dünyanın en güçlü çocuğuydu: Şimdi 17 yaşında #4


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