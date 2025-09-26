Dünyanın en kalabalık 18. ülkesi Türkiye'de ortanca yaş: 34,4

Dünya nüfusunun 2024'te 8,142 milyar olduğu biliniyor.

Dünyada nüfusu en fazla olan ülkeler arasında Japonya, 49,8 ile en yüksek ortanca yaşa sahip ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de ise ortanca yaş 2024 itibarıyla 34,4'e ulaştı.

Nüfusu en yoğun 5 ülke sıralandı.

EN KALABALIK ÜLKE HİNDİSTAN

Hindistan 1 milyar 463 milyon ile dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Hindistan'da orta yaş 28,8 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE KALABALILIKTA 18.

Türkiye 86 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık 18. ülkesi konumunda bulunuyor. Türkiye'de ortanca yaş 34,4 olarak hesaplandı.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK ÜLKE: JAPONYA

Nüfusu 123 milyon olan Japonya 49,8 ile en yüksek ortanca yaşa sahip ülke konumunda bulunuyor.

ORTANCA YAŞI EN DÜŞÜK ÜLKE: NİJERYA

Nüfusu 223 milyon olan Nijerya 18,1 yaş ile en düşük ortanca yaşa sahip ülke konumunda bulunuyor.