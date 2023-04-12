Dünyanın en kısa köpeği: 9.14 cm ile rekorlar kitabına girdi ABD'de Chihuahua Pearl türü bir köpek, 9.14 cm'lik boyu ile dünyanın en kısa köpeği olarak rekorlar kitabına adını yazdırdı.

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Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın en kısa köpeğini belirledi...

ABD'nin Florida eyaletindeki bir hayvan hastanesinde veteriner, Pear isimli köpeğin ölçümünü yaptı.

Boyu 9.14 cm

Köpeğin boyu 9.14 cm olarak ölçüldü.

Ayrıca yine Guinness'in yaptığı açıklamada, bu boyutların standart televizyon uzaktan kumandasından daha kısa ve yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Aynı türe daha önce de dünyanın en yaşlısı rekoru verildi

Öte yandan ocak ayında Guinness Rekorlar Kitabı'ndan bir açıklama daha yapılmıştı.

Yapılan açıklamada 23 yaşındaki chihuahua karışımı Spike'ın dünyanın en yaşlı köpeği olduğu kamuoyuna duyuruldu.