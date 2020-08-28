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    Dünyanın en sinirli ülkeler listesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

    Dünyanın en sinirli ülkeler listesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

    Türkiye, dünyanın en sinirli ülkeler sıralamasında yüzde 40 oranıyla altıncı sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 11:41
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    Dünyanın en sinirli ülkeler listesinde Türkiye'nin yeri belli oldu

    Dünyanın en sinirli ülkelerini belirlemek için araştırma yapıldı.

    En sinirli ülke; yüzde 45 oranıyla Ermenistan olarak belirlendi. İkinci sırada yüzde 44 ile Irak yer alırken, üçüncü sıraya yüzde 43 ile İran  yerleşti.

    Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında Türkiye'nin yeri de oldukça üst sıralarda.

    Ülkemiz, yüzde 40 oranıyla listede 6. sırada yer aldı.

    2018 yılında yapılan araştırmanın sonuçları, yeni paylaşıldı.

    Dünyanın en sinirli ülkeler listesinde Türkiye nin yeri belli oldu #1

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