Dünyanın en uzun adamı tartışması

Etiyopya'nın en uzun kişisi olan Negewo Jima, "dünyanın en uzunu" olduğu iddia edilen Ganalı Sulemana Abdul Samed'e tepki gösterdi ve "Bu kişi benden uzun olamaz" dedi.

Etiyopya'nın en uzun kişisi olan Negewo Jima, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen'i geçtiği ileri sürülen Ganalı Sulemana Abdul Samed'in, kendisinden bile uzun olmadığını ileri sürdü.

“İstiyorsanız onu buraya getirin”

AA’da yer alan habere göre 2,25 metrelik boyuyla Etiyopya'nın en uzunu olan Jima, Ganalı Samed'in fotoğrafını paylaşarak "İstiyorsanız onu buraya getirin, bu kişi benden uzun olamaz." ifadesini kullandı.

Boyu yanlış ölçüldü

22 yaşındaki Abdul Samed'in yerel bir hastanede girdiği muayenede boyunun yanlışlıkla 2,89 metre olarak ölçülmesi, dünya rekorunun Abdul Samed'e geçtiği haberlerine yol açmıştı.

Sonrasında Samed'in güncel boyunun 2,23 metre olduğu anlaşılmıştı.

(Negewo Jima)

Halen rekorun sahibi Sultan Kösen: Hodri meydan

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Ganalı Sulemana Abdul Samed'in kendisine rakip olmasına ilişkin, "Bazı haberler duyuyorum, 'Sultan'ın rekoru bitti, Sultan'dan daha uzun insan var' diye. Hodri meydan." demişti.

(Sulemana Abdul Samed)

2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kösen, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.