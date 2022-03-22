Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda

1986 yılında 18,28 metrelik boyutuyla dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren ‘Amerikan Rüyası’ adlı limuzin, makyajlanarak daha da uzatıldı.

ABD’de 1986 yılında geliştirilen ve 18,28 metrelik uzunluğuyla dönemin dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren 'Amerikan Rüyası' adlı limuzin makyajlanarak daha da uzatıldı.

ARACIN YENİ UZUNLUĞU 30, 54 METRE

İçerisinde jakuzi, mini golf sahası, helikopter pisti ve dalış tahtası olan bir yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzinin yeni uzunluğu 30,54 metre oldu.

26 TEKERLEĞİ VAR

75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunuyor.

İKİ TARAFTAN DA SÜRÜLEBİLİYOR

Dünyada üretilen standart arabaların 3,6 ila 4,2 metre uzunluğunda olduğu göz önüne alındığında ortalama 9 otomobil uzunluğuna sahip ‘Amerikan Rüyası’ adlı limuzin aynı zamanda iki taraftan da sürülebiliyor.

İlk olarak 1986 yılında ünlü otomobil geliştiricisi Jay Ohrberg tarafından Kaliforniya’da inşa edilen aracın iki tarafında da V8 hacimli motorlar bulunuyor.





"ARTIK ÜRETİLMEDİĞİ İÇİN PARÇALARI TEDARİK ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Son olarak Guinness Dünya Rekorları’nı kırdığı tescillenen aracı satın alan Michael Manning, nakliye, malzeme ve işçilik olarak 250 bin dolardan fazla mal olduğunu ve tamamlanmasının üç yılı aldığını söyledi.

Manning, "Artık üretilmediği için bazı parçaları tedarik etmek zorunda kaldık" dedi.

Araba orijinal olarak iki bölümden oluşurken dar köşeleri döndürmek için ortada bir menteşe ile birleştirildi.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Araç birçok özelliğinin yanı sıra birkaç TV, buzdolabı ve telefonu kullanıcılarına sunarken, şu anda Orlando, Florida'daki Dezerland Park Orlando'nun Otomobil Müzesi'nde sergileniyor.