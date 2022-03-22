Petrol
118.31
2.33%
Euro
16.33
-0.07%
Dolar
14.84
0.07%
Altın
923.83
0.10%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
624.445
3.18%
BTXN Coin
42.64
9.05%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda

    1986 yılında 18,28 metrelik boyutuyla dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren ‘Amerikan Rüyası’ adlı limuzin, makyajlanarak daha da uzatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 05:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda

    ABD’de 1986 yılında geliştirilen ve 18,28 metrelik uzunluğuyla dönemin dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren 'Amerikan Rüyası' adlı limuzin makyajlanarak daha da uzatıldı.

    ARACIN YENİ UZUNLUĞU 30, 54 METRE

    İçerisinde jakuzi, mini golf sahası, helikopter pisti ve dalış tahtası olan bir yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzinin yeni uzunluğu 30,54 metre oldu.

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #1

    26 TEKERLEĞİ VAR

    75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunuyor.

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #2

    İKİ TARAFTAN DA SÜRÜLEBİLİYOR

    Dünyada üretilen standart arabaların 3,6 ila 4,2 metre uzunluğunda olduğu göz önüne alındığında ortalama 9 otomobil uzunluğuna sahip ‘Amerikan Rüyası’ adlı limuzin aynı zamanda iki taraftan da sürülebiliyor.

    İlk olarak 1986 yılında ünlü otomobil geliştiricisi Jay Ohrberg tarafından Kaliforniya’da inşa edilen aracın iki tarafında da V8 hacimli motorlar bulunuyor.

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #3

    "ARTIK ÜRETİLMEDİĞİ İÇİN PARÇALARI TEDARİK ETMEK ZORUNDA KALDIK"

    Son olarak Guinness Dünya Rekorları’nı kırdığı tescillenen aracı satın alan Michael Manning, nakliye, malzeme ve işçilik olarak 250 bin dolardan fazla mal olduğunu ve tamamlanmasının üç yılı aldığını söyledi.

    Manning, "Artık üretilmediği için bazı parçaları tedarik etmek zorunda kaldık" dedi.

    Araba orijinal olarak iki bölümden oluşurken dar köşeleri döndürmek için ortada bir menteşe ile birleştirildi.

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #4

    MÜZEDE SERGİLENİYOR

    Araç birçok özelliğinin yanı sıra birkaç TV, buzdolabı ve telefonu kullanıcılarına sunarken, şu anda Orlando, Florida'daki Dezerland Park Orlando'nun Otomobil Müzesi'nde sergileniyor.

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #5

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #6

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #7

    Dünyanın en uzun aracı artık 30,54 metre boyunda #8


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Yeni bir çip krizi daha geliyor
    Teknoloji

    Yeni bir çip krizi daha geliyor

    Sosyal bilimcilerin fikir öncüsü: İbn Haldun
    Kitap

    Sosyal bilimcilerin fikir öncüsü: İbn Haldun

    Görüş Bildir