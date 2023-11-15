Dünyanın en uzun el yapımı peruğu: Nijeryalı Helen Williams rekor kırdı 351,28 metre uzunluğundaki peruk, Guinness Dünya Rekorları arasındaki yerini aldı. Peruk için 6 bin 250 toka kullanıldı.

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AA

Nijerya'nın Lagos şehrinde bir dünya rekoruna imza atıldı.

Peruk ustası Helen Williams, dünyanın en uzun el yapımı peruğunu üretti.

351,28 metre uzunluğunda

Guinness Dünya Rekorları (GWR), peruğun uzunluğunun 351,28 metre olduğunu duyurdu. Williams, "en uzun el yapımı peruk üretme" rekorunun sahibi ilan edildi.

Williams'ın 11 günde yaptığı peruk için 2 milyon naira (yaklaşık 2 bin 493 dolar) harcadığı belirtildi.

6 bin 250 toka kullandı

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Williams, bir bisiklet kaskına tutturulmuş peruk tülü ve siyah kumaşla altlığı oluşturduktan sonra peruğu 1000 demet saç, 12 kutu saç spreyi, 35 tüp saç tutkalı ve 6 bin 250 toka kullanarak tamamladı.

Haftada ürettiği peruk sayısı

Açıklamada, Williams'ın, Nijerya'nın Lagos şehrinde bu alanda 8 yıldır profesyonel çalıştığı kaydedildi.

Aynı ismin, haftada 50 ila 300 peruk ürettiği ve yüzlerce kişiye eğitim verdiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)