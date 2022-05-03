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    Dünyanın en uzun uçuşu 2025'ten itibaren planlanıyor

    Yaklaşık 19 saat sürmesi öngörülen uçuşlar, aktarmasız olarak gerçekleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:31
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    Dünyanın en uzun uçuşu 2025'ten itibaren planlanıyor

    Avustralya merkezli Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor.

    Şirket, "uzun mesafeli seyahatin son sınırına ulaşmak" amacıyla 12 adet Airbus A350-1000 sipariş etti.

    Aktarmasız en uzun uçuş geliyor

    Qantas, 2025 yılından itibaren düzenlemeyi planladığı aktarmasız uçuşlarla yolcuların, İngiltere'nin başkenti Londra dahil, dünyanın herhangi bir şehrinden Avustralya'ya uçmalarını sağlayacak.

    Karar, "güçlü talep" nedeniyle 2018'de Perth'ten Londra'ya doğrudan uçuşun başlatılmasının ardından geldi.

    19 saat sürecek

    Yeni planlar kapsamında üç yıl sonra başlaması öngörülen uçuşların yaklaşık 19 saat civarında sürmesi bekleniyor.

    Mail'in haberine göre, uçuşlar sırasında uçaklarda germe egzersizlerinin yapılabileceği sağlık alanları yer alacak.

    2019'da Londra'dan Sidney'e yapılan deneme uçuşu 19 saat 19 dakika sürmüştü.

    Dünyanın en uzun uçuşu 2025 ten itibaren planlanıyor #1

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