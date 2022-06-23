Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi belli oldu

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi belli oldu

Araştırma, Viyana'nın bir kez daha birinci olduğunu gösteriyor. Listede yer alan diğer şehirler de paylaşıldı.

Yeni bir “yaşanabilirlik” araştırmasına imza atıldı.

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan araştırmada, dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı.

Viyana yine birinci

Avusturya'nın başkenti Viyana, son beş yılda üçüncü kez EIU sıralamasında birinci oldu.

Söz konusu şehrin, kültür ve eğlence açısından birçok fırsatı barındırdığı ve iyi bir altyapının yanı sıra genel anlamda istikrarlı olduğu belirtildi.

Kopenhag, Zürih, Calgary...

Avrupa kıtasından 5 şehir daha listenin ilk 10 sırasında yer alıyor. İkinci sırada Kopenhag yer alırken, üçüncü ve dördüncü sırada aynı puana sahip Zürih ve Calgary bulunuyor.

Beşinci sırasında Vancouver'ın bulunduğu listede, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul ise alt sıralarda kendine yer edindi.

Şam son sırada

Geçen yıldan bu yana, trafik sıkışıklığı ve suç gibi sorunları nedeniyle sıralamada genellikle daha az iyi performans gösteren Paris ve Londra, sırasıyla 23 ve 27 sıra yükselerek 19'uncu ve 33'üncü sıraya geldi.

Öte yandan yıllarca çatışmaların yaşandığı Suriye'de ise Şam son sırada yer aldı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022'de Kiev için puanlama yapılmadı.

Moskova ve St. Petersburg, 15 ve 13 sıra gerileyerek 80'inci ve 88'inci sıraya düştü.

1- Viyana

2- Kopenhag

3- Zürih

4- Calgary

5- Vancouver