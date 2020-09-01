79 yıldır birlikte olan ve yaşları toplamı 215'i bulan Julio Mora Tapia ile eşi Waldramina Quinteros dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador'da Julio Mora Tapia, soğuk bir şubat günü sevdiği adam Waldramina Quinteros ile evlenmek için gizlice ailesinden kaçtı.

Çift, 7 Şubat 1941'de İspanyollar tarafından Quito'da inşa edilen ilk kilise olan La Iglesia de El Belen'de evlendi.

Çift, aradan geçen 79 yıla rağmen hala birlikte ve mutlu bir hayat sürüyor…

4 ÇOCUKLARI HAYATTA KALDI

10 Mart 1910'da doğan Julio Mora 110, 16 Ekim 1915'te dünyaya gelen Waldramina Quinteros ise 105 yaşında…

Oldukça geniş bir aileye sahip olan Julio-Waldramina çiftinin hayatta kalan 4 çocuğu, 11 torunu, 21 torun çocuğu ve bir de torunlarının torunu bulunuyor.

YAŞLARININ TOPLAMI 215 OLAN YOK

Aslında tarihte daha uzun süreli evlilikler olsa da Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre, yaşlarının toplamı 215'i bulan başka bir çift, dünya üzerinde bulunmuyor.

Her ikisi de emekli öğretmen olan çift, Ekvador'un başkenti Quito'da yaşıyor.

Dünya üzerinde yaşlarının toplamı 215’i bulan en yaşlı çift, ağustos ayı ortalarında Guinness sertifikasını aldı.