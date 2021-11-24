Dünyanın en yaşlı insanı Francisca Susano hayatını kaybetti

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından incelemeye alınan Susano, 124 yaşında yaşamını yitirdi.

19'uncu yüzyılın son tanığı olduğu düşünülen ve dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Francisca Susano'dan ölüm haberi geldi.

Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

GUINNESS YAŞINI İNCELİYOR

Mail'in haberine göre, Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi.

Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.