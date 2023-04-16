Dünya'nın en zengin şehirleri belli oldu Dünya'da en çok milyarderin yaşadığı şehirlerin baz alındığı sıralamaya göre, birinci sırada New York bulunurken, son sırada ise Hindistan'ın Delhi şehri yer aldı.

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İş dünyası dergisi Forbes tarafından 2023 yılında en çok milyarderin bulunduğu şehirler araştırıldı.

New York yine ilk sırada

Yapılan araştırmaya göre 2021 yılında dünyanın en zengin şehri olan New York, yine ultra zenginlerin yaşadığı şehir olarak 1. sırada yer aldı.

Şehirde yaşayan 101 milyarderin toplam serveti 616.8 milyar dolar olarak kaydedildi. New York'u 70 milyarderin toplam serveti 286.8 milyar dolar ile Çin'e bağlı Hong Kong takip etti.

Son sırada Delhi var

Üçüncü ve dördüncü sıraya yine Çin yerleşti. Başkent Pekin'deki 68 milyarderin toplam serveti 247.2 milyar dolar. Dördüncü sırayı ise 65 milyarderin toplam 181.9 milyar dolarlık servetiyle Şangay takip etti.

63 milyarderin toplam 294.9 milyar doları ile beşinci sıraya İngiltere'nin başkenti Londra yerleşti. 6. sırada Rusya'nın başkenti Moskova, 7. sırada Hindistan, Mumbai, 8. sırada Çin'in Shenzhen şehri, 9. sırada Singapur ve listenin sonuna ise Hindistan'ın Delhi şehri yerleşti.

İşte en çok zenginin yaşadığı 10 şehre ait detaylı inceleme:

1 - New York:

Geçen yıldan bu yana altı milyarderin net kaybına rağmen, New York hala milyarderlerin başkenti olarak yerini koruyor. Şehrin servetinin neredeyse dörtte biri, şehrin en zengin vatandaşı olan Michael Bloomberg'e ait. (Tahmini net servet: 94,5 milyar dolar)

Şehrin ikinci en zengini ise Julia Koch olarak biliniyor.(59 milyar dolar)

Gelirlerinde kayıp yaşayanlar arasında NFT pazar yeri OpenSea'nin kurucu ortakları Alex Attalah ve Devin Finzer yer alıyor.

2- Hong Kong

Hong Kong bu yıl 2. sıraya yükseldi.

Şehirde başı çeken iki zengin iş adamı, H World Group'un kurucu ortağı Zhao Tongtong (1,3 milyar dolar) ve Hong Kong listesindeki kumarhaneyi kontrol eden Lawrence Ho (1,2 milyar dolar) oldu.

3- Pekin

Çin'in başkenti Pekin, 2021'de 1 numara iken, 2022'de 2. sıraya geriledi. 2023'te ise 3. sırada yer aldı.

Pekin, diğer tüm şehirlerden daha yüksek oranda milyarder kaybetti.

Önceden milyar dolarlık servete sahip olanlar arasında yer alan Zhao Weiguo, bu sene bu ünvanı kaybetti.

TikTok'un sahibi ByteDance'ın kurucusu Zhang Yiming (45 milyar dolar), geçen yıla göre 5 milyar dolar kaybetmesine rağmen şehrin en zengin vatandaşı olmaya devam ediyor.

4- Şangay

Çin'in Şangay şehri ise bu yıl hanesine 10 zengin daha ekledi.

Listede, otonom sürüş şirketi ZongMu Technology'nin kurucusu Tang Rui (1,5 milyar dolar); Chen Yin (1,3 milyar dolar), bahçe ve kendin yap aletleri şirketi Greenworks başkanı; ve Shanghai Chicmax Cosmetic CEO'su Lyu Yixiong (1,1 milyar dolar) yer aldı.

E-ticaret devi PPD Holdings'in (eski adıyla Pinduoduo) kurucusu Colin Zheng Huang, servetini 18,9 milyar dolar artırarak tahmini 30,2 milyar dolara çıkardıktan sonra, şehrin en zengin vatandaşı ve Forbes listesinde en çok kazanan üçüncü kişi oldu.



5- Londra

Londra 2022'de 4. sıradan düşmesiyle birlikte, şehirde bulunan milyarder sayısı da 3'e düştü.

Telekomünikasyon şirketi Carphone Warehouse'un kurucusu Charles Dunstone ve Rus elektrikli araç girişimi Arrival'ın kurucusu ve CEO'su Denis Sverdlov'un servetleri, eskiye göre kayıp yaşadı.



Şehrin tek yeni milyarderi , algoritmik ticaret şirketi XTX Markets'i kuran ve 2022'de büyük temettülerden yararlanan Rus asıllı Alexander Gerko (5 milyar dolar) oldu.

6- Moskova

Moskova 7. sıradan 6. sıraya yükseldi ve toplam net varlık açısından zengin vatandaş sayısı arttı.

61 milyarderin toplam 307 milyar dolar değerindeki varlığı, geçen yıla göre 92 milyar dolar artış gösterdi.

Şehirde zenginler listesinde şu isimler yer alıyor:

Rusya'da 20'den fazla havalimanını işleten Aeon Corporation'ın sahibi Roman Trotsenko (3,2 milyar dolar ), Anatoly Sedykh (1,8 milyar dolar) ve Dmitry Pumpyansky (1,7 milyar dolar), Rusya'nın en büyük tütün ürünleri satıcısı Sergei Katsiev (1,6 milyar dolar). Vladimir Potanin ise (23,7 milyar dolar) şehrin en zengini olarak Vladimir Lisin'in (22,1 milyar dolar) yerini aldı .

7- Mumbai

Mumbai, milyarderler açısından en yoğun 7. şehir olarak bir sıra yükseldi.

Mukesh Ambani (83,4 milyar dolar), şehrin toplam milyarder servetinin %30'unu oluşturan servetiyle şehrin en zengin sakini olmaya devam ediyor.

Mumbai'nin en zenginlerinden ikisi, alışveriş merkezi patronu Atul Ruia (1,2 milyar dolar) ve gelire göre Hindistan'ın en büyük ikinci hastanesi olan Max Healthcare Institute'un başkanı Abhay Soi (1,2 milyar dolar) oldu.

8- Shenzhen

Geçen yıl 6. sıradan düşüş yaşayan Shenzhen'de, aralarında mülk kralı Huang Shih Tsai (840 milyon dolar) ve telekomünikasyon donanım firması Huawei Technologies'in (851 milyon dolar) başkanı Ren Zhengfei'nin de bulunduğu beş milyarder net zarar gördü .

Şehrin en zengin kişisi hala internet devi Tencent'in CEO'su Ma Huateng (35,3 milyar dolar).

9- Singapur

Singapur, bu yıl sıralamanın üst sıralarında kendisine yer buldu.

Dünyanın en büyük dördüncü boya üreticisinin sahibi Goh Cheng Liang , tahmini net serveti 14,3 milyar dolar ile Singapur'un en zengini oldu.

Elektronik şirketi Razer'ın kurucusu Min-Liang Tan (1.1 milyar dolar) ise listeye yeniden katıldı.

Listeye ilk kez girenler arasında ise Michael Kum (1 milyar dolar) ve Singapur'da 100'den fazla sağlık kliniği bulunan Loo Choon Yong (1 milyar dolar) yer alıyor.

10- Delhi

Delhi'de ilk onda kendisine yer buldu.

Ashok Kajaria (1 milyar dolar) şehrin en zenginlerinden biri olarak listeye girdi.

Şehrin en zengin vatandaşı ise Hindistan'ın en büyük yazılım hizmeti sağlayıcılarından biri olan HCL Technologies'in kurucu ortağı Shiv Nadar (25.6 milyar dolar) oldu.