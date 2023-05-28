Dünyanın gözü, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde İkinci turda ortaya çıkacak sonucun, Türkiye'nin kendisi kadar küresel jeopolitiği de etkileyeceği belirtildi. Bu yüzden dünyanın, kurulan sandıkları yakından izlediği vurgulandı.

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Türkiye'de olduğu gibi dünyada da dikkatler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna yoğunlaştırıldı.

Sandığa giden seçmenler, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercihte bulunacak.

Uluslararası medya kuruluşları, oylamayla ilgili gelişmeleri anbean okurlarına aktardı.

Reuters: Küresel jeopolitik için derin sonuçları olacak

İngiltere merkezli Reuters, "Türkiye ikinci turda oy kullanıyor. Erdoğan, iktidarını uzatmak için konumlandı" diye yazdı.

Erdoğan'ın, ilk turda kazanmayı az bir oy farkıyla kaçırdığı anımsatılarak şöyle denildi:

Türkiye'nin kendisi ve küresel jeopolitik için derin sonuçları olan yarışta, ikinci turdan kaçınmak için gerekli yüzde 50'nin biraz gerisinde kaldı.

Al Jazeera: Türkler, 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçecek

Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" başlıklı canlı anlatım sayfasında şunları aktardı:

Türkler, 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçecek. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamada Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy aldı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,9 oy aldı.

NPR: Dünya yakından izliyor

ABD'den NPR haber radyosu, "Türkiye'deki ikinci tur seçimler, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatıp uzatmayacağını belirleyecek" dedi.

Türk seçmenlerin, Cumhuriyet tarihinin en belirleyici cumhurbaşkanlığı yarışlarından birinde, iki hafta içinde ikinci kez pazar günü sandık başına gittiği belirtildi.

Sandıktan çıkacak sonucun Ankara'nın uluslararası alandaki konumunu etkileyeceğine işaret edilerek şöyle denildi:

Önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yönelik olarak adayların karşıt görüşlerinin, güvenlik ve küresel çıkar alanları üzerinde etkileri olabilir. Bu yüzden dünya yakından izliyor.

Aftonbladet: Erdoğan ilk turu önde tamamladı

İsveç basınından Aftonbladet gazetesi, Türkiye'de sandıkların kurulduğunu ve oy verme işleminin başladığını okurlarıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki hafta önce yapılan ilk turu önde tamamladığı, üçüncü sıradaki cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan için oy istediği kaydedildi.