Dünyanın gözü Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilişkin, "Araştırmanın kazancı negatif bile olabilir" görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin günü geldi çattı.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ve Türkiye'nin heyecanla beklediği müjde, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada belli olacak.

Dünya basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğu aktarıldı.

"TÜM GÖZLER ERDOĞAN'DA"

Tuna-1 bloğundaki tahmini rezervin miktarının 800 milyar metreküp olduğu kaydedilirken, bu miktarın, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğine dikkat çekildi.

Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili ABD merkezli Bloomberg, "Tüm gözler Erdoğan'da" başlığıyla bir haber yayınladı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'de büyük bir enerji keşfinin detaylarını açıklayabileceğine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın "Yeni bir dönem açılacak" ifadesine yer verildi.

"KAZANCI NEGATİF OLABİLİR"

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nden Gulmira Rzayeva'nın, olası doğalgaz müjdesiyle ilgili, "Düşük gaz fiyatları göz önüne alındığında, bu araştırmanın kazancı negatif bile olabilir. Ama Türkiye için stratejik bir avantaj demek." görüşü paylaşıldı.

Rzayeva, böylesi bir keşfin Türkiye'nin ithalat sözleşmeleriyle ilgili müzakerelerdeki konumunu güçlendirebileceğini vurguladı.

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz ViDEO

"TÜRKİYE, İTHALATA BAĞIMLILIĞINI HAFİFLETMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin sondaj gemilerinin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyette olduğu anımsatılan haberde, "Türkiye; İran, Irak ve Rusya'dan ithalata olan bağımlılığını hafifletmek için oldukça büyük enerji rezervleri bulmak istiyor." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Erdoğan'ın müjdeli haberine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği olacak." sözüne yer verildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirmişti.

Erdoğan konuşmasında, cuma günü bir müjde vereceğini söyleyerek, "Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.