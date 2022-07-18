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- Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi..
Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi..
İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı, dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için başlattığı yarışmada milyonlarca oy kullanıldı.İşte oylama sonuçları..
- 18.07.2022 - 11:55
İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı tarafından, cep telefonu ve internet üzerinden kullanılan 100 milyona yakın oyla, dünyanın yeni 7 harikası seçildi.
UNESCO ise bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini açıklamış ve Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini duyurmuştur.
Machu Picchu / Peru
Tac Mahal / Hindistan
Chichen Itza / Meksika
Kolezyum / İtalya
Kurtarıcı İsa Heykeli / Brezilya
Petra / Ürdün
Çin Seddi / Çin