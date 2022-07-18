Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi..

İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı, dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için başlattığı yarışmada milyonlarca oy kullanıldı.İşte oylama sonuçları..

İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı tarafından, cep telefonu ve internet üzerinden kullanılan 100 milyona yakın oyla, dünyanın yeni 7 harikası seçildi.

UNESCO ise bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini açıklamış ve Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini duyurmuştur.

Machu Picchu / Peru

Tac Mahal / Hindistan

Chichen Itza / Meksika

Kolezyum / İtalya

Kurtarıcı İsa Heykeli / Brezilya

Petra / Ürdün

Çin Seddi / Çin