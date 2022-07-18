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    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi..

    İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı, dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için başlattığı yarışmada milyonlarca oy kullanıldı.İşte oylama sonuçları..
    • 18.07.2022 - 11:55
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    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi..

    İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı tarafından, cep telefonu ve internet üzerinden kullanılan 100 milyona yakın oyla, dünyanın yeni 7 harikası seçildi.

    UNESCO ise bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini açıklamış ve Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini duyurmuştur.

    Machu Picchu / Peru

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #1

    Tac Mahal / Hindistan

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #2

    Chichen Itza / Meksika

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #3

    Kolezyum / İtalya

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #4

    Kurtarıcı İsa Heykeli / Brezilya

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #5

    Petra / Ürdün

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #6

    Çin Seddi / Çin

    Dünyanın yeni 7 harikasını seçtiler! UNESCO bu listeyi benimsemedi.. #7


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