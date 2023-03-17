Dünyayı tedirgin eden 2.5 ton kayıp uranyum ortaya çıktı Libya'da kaybolduğu açıklanan 2.5 ton doğal uranyum bulundu. Uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Libya'da 2.5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin daha önce belirtilen konumda bulunamadığını duyurması tedirginliğe neden olmuştu. UAEA'nın, "Nükleer malzemenin mevcut konumu hakkındaki bilgi kaybı, nükleer güvenlik endişelerinin yanı sıra radyolojik bir risk oluşturabilir" açıklamanın ardından başlatılan arama çalışmalarında sonuç alındı. Olması gereken yerin 5 kilometre uzağında bulundu Libyalı Tümgeneral Halid el-Mahcub tarafından yapılan açıklamada varillerin Libya-Çad sınırında olması gereken bir depodan yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğu kaydedildi. Mahcub, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun kendilerine uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığını söylediğini aktardı. Olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirten Halid el-Mahcub, çalışmaların UAEA ile ortak sürdüğünü söyledi. Gözden Kaçmasın UAEA: Libya'da 2.5 ton doğal uranyum kayıp Haberin Detayları