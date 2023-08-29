Düşen uçakta ölen Wagner lideri Prigojin Rusya'da anılıyor Ölen Prigojin'e son görevlerini yerine getiren Ruslar, anma noktasına çiçekler bıraktı. Prigojin'in ardından yas tutanlar kadar, düşen uçakla dalga geçenler de vardı.

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AA & Ensonhaber

Rusya'nın Tver bölgesinde düşen uçakta bulunan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, hayatını kaybetti.

Rus otoriteleri, Prigojin hakkındaki spekülasyonlar sonrası yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Wagner kurucusunun öldüğünü teyit etti. Prigojin'in ölümü, Rusya'daki sevenlerini yasa boğdu.

Wagner liderini andılar

Wagner paralı asker grubunun başkanı Yevgeniy Prigojin ve kazada ölenler arasında olan grup komutanı Dmitry Utkin için başkent Moskova'da anıt oluşturuldu.

Anma noktasına gelen Rus vatandaşları, Prigojin ve Utkin'i yaktıkları mum ve bıraktıkları çiçeklerle andı.

Düşen uçakla dalga geçen Rus

Bazı Ruslar, Prigojin'in ölümünün ardından duygusal anlar yaşadı. Wagner liderinin ölümünü üzüntüyle karşılayanlar kadar, düşen uçakla dalga geçenler de vardı.

Ruslardan biri, Prigojin'in fotoğrafının yer aldığı anma noktalarından birinin önünde elindeki oyuncak uçakla kazayı tiye aldı.

Prigojin'in ölümü doğrulandı

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etmişti.

Yapılan açıklamada, uçakta ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedilmişti.

Yayınlanan listedekilerle örtüşüyor

Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtilmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Uçakta yer alanların isimleri

Öte yandan uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer aldı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edildi.