Beyaz Saray, Wagner lideri Prigojin hakkında konuştu: Öldüğüne eminiz ABD, Rus paralı asker grubunun kurucusu Prigojin'in öldüğünden giderek daha çok emin olduğunu duyurdu. Açıklama, Başkan Biden'ın sözcüsünden geldi.

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AA & Ensonhaber

Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in düşen uçağı hakkında ABD, Rusya'dan gelen teyit edici açıklamalara kadar net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Rus yetkililer, Prigojin'in Tver bölgesinde düşen uçakta olduğunu geçtiğimiz günlerde doğruladı.

Bunun üzerine açıklama yapan Beyaz Saray, uçak kazasında söz konusu ismin öldüğünden emin olduğunu söyledi.

ABD'nin Prigojin görüşü

Açıklamayı, ABD Başkanı Biden'ın sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Prigojin'in 23 Ağustos'taki uçak kazasında öldüğünden "giderek daha çok emin" olduklarını belirtti.

Bir gazetecinin, "Prigojin'in uçağının düşme nedenine ilişkin yeni bir veriye ulaştınız mı?" şeklindeki sorusuna Jean-Pierre, "Bu konuda yeni bir değerlendirmemiz yok." yanıtını verdi.

"Öldüğünden daha çok eminiz"

Jean-Pierre, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Prigojin'in geçen çarşamba, 23 Ağustos'ta yaşanan uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz.

Putin: Ciddi hataları vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölen Prigojin'in ardından göze çarpan ifadelere imza atmıştı.

"90'lı yıllardan beri tanıdığım Prigojin yetenekli bir iş insanıydı." diyen Putin, "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı. Hayatında ciddi hataları vardı." vurgusu yapmıştı.

Rusya'nın ölüm teyidi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos'taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bulunduğunu teyit etmişti.