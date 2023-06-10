Düşmeleriyle ünlü ABD Başkanı Joe Biden'ın şaşkın halleri ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Karolina'da yaptığı bir konuşma sonrası şaşkın tavırları dikkat çekti.

ensonhaber.com

ABD'de görevi olaylı bir şekilde Donald Trump'tan alan Başkan Joe Biden, sayısız skandala imza attı.

ABD'nin en yaşlı başkanlarından biri olan Biden'in özellikle görevi boyunca uçak merdivenlerinde tökezleyip düşmesi, canlı yayınlarda uyuklaması, kürsüden düşmesi, boşluklara selam verip konuşması gibi ilginç görüntülerle gündeme geldi.

Yakın zamanda ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yere düşmesiyle konuşulan ABD Başkanı bu kez de donup kaldı..

Donup kaldı

Kuzey Carolina'da yaptığı bir konuşma sonrası şaşkın tavırları dikkat çeken Biden'ın yardımına görevliler koştu..

Kürsüde konuşma yaptıktan sonra ne yapacağını bilemeyen Biden, 'robot' gibi hareketlerde bulunarak donup kaldı..

Yanına gelen görevli, Biden'a yolu göstererek olaya el attı. O anlar ise canlı yayına yansıdı.